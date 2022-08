United scatenato: Rabiot dalla Juve e poi ‘scippo’ all’Inter

Il Manchester United tenta l’assalto ad un nerazzurro. Ecco la prossima mossa dei ‘Red Devils’

Nonostante il Manchester United, durante queste ultime ore, abbia già prepotentemente portato avanti i discorsi per Adrien Rabiot, gli stessi ‘Red Devils’, reduci dall’essersi garantiti ben altri tre nuovi giocatori, provano ora a chiudere anche per un attuale giocatore dell’Inter.

Difatti, dopo aver già anticipatamente portato a termine gli acquisti di: Christian Eriksen, Lisandro Martinez e Tyrell Malacia, il Manchester United, pur di arrivare ad invertire una volta per tutte la rotta – a dimostrazione anche della pesante sconfitta maturata per 2-1 contro il Brighton – intende fare più di un semplice tentativo per un nerazzurro. Da qui poi, seppur durante questi ultimi giorni, Simone Inzaghi abbia chiesto a gran voce la permanenza di Denzel Dumfries e Milan Skriniar, è anche opportuno dire che l’intera dirigenza dell’Inter, pur di arrivare a monetizzare, dovrà inevitabilmente far fronte a qualche cessione ed è proprio per questo che Ten Hag e i suoi potrebbero presto arrivare a mettere definitivamente le mani sull’esterno olandese.

Calciomercato Inter, il Manchester United fa sul serio per Dumfries: ecco la possibile offerta in arrivo

Ben presto, il Chelsea, potrebbe essere superato – non soltanto nell’affare Casadei – ma anche in quello riguardante Dumfries. Stavolta infatti, il Manchester United – considerato anche il possibile addio di Wan-Bissaka – può presto partire all’assalto per l’esterno di attuale proprietà dell’Inter. Da qui inoltre, non è un caso che i discorsi col Crystal Palace per il terzino inglese – dove tra l’altro è stato acquistato circa tre anni fa – restino già avviati. Gli stessi ‘Red Devils’ – dopo aver già portato ai dettagli la trattativa per Rabiot – potrebbero ben presto arrivare a fare spesa in casa Inter e di conseguenza ad offrire una trentina di milioni, ma i nerazzurri, dal canto proprio non ci stanno e ne chiedono perlomeno 40.