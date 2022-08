Interlive | Lotito apre e Acerbi ‘vede’ l’Inter: le ultime

A meno di sorprese sarà Acerbi il sostituto di Andrea Ranocchia. Operazione ben avviata con la Lazio di Lotito

Il 10 agosto scorso Interlive.it aveva parlato in anticipo di Acerbi come profilo low cost che l’Inter teneva in grande considerazione per colmare il vuoto in difesa lasciato dalla partenza di Ranocchia.

Nel giorno del no al Psg per Skriniar, definitivo a meno di rilanci fuori misura, ecco che i nerazzurri accelerano proprio sul fronte Acerbi, esplicita richiesta di Inzaghi che lo ha già allenato alla Lazio. A proposito di Lazio, come raccolto da Interlive.it oggi Lotito ha aperto (come era prevedibile) al prestito del classe ’88 fuori dal progetto Sarri e in rotta da mesi con l’ambiente biancoceleste.

La trattativa tra i due club è partita ed è già a buon punto. Chi è vicino ad essa è pressoché certo che si andrà al traguardo, probabilmente prima del big match di venerdì prossimo dell’Olimpico proprio fra la Lazio e l’Inter. Ovvero tra quello che ormai rappresenta il passato e dove, a meno di clamorose sorprese, sarà il suo futuro prossimo.