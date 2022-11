Calciomercato Inter, 230 milioni di euro: Leao ‘rompe’ la Lu-La

Il futuro dell’attaccante del Milan potrebbe incidere su quello del numero dieci nerazzurro, che non sta brillando al Mondiale in Qatar

Difficilmente il futuro di Leao sarà al Milan. Le difficoltà fronte rinnovo, anche dovute al caos agenti, spingono il portoghese lontanissimo dai rossoneri. L’addio già nel calciomercato di gennaio? Verosimilmente a giugno, o comunque nella prossima estate.

Chelsea, Manchester United, City e Paris Saint-Germain: sono questi i top club che potrebbe andare all’assalto del cartellino del classe ’99. La sua scelta potrebbe ricadere sui transalpini, dove c’è il suo ‘scopritore’ Campos e il tecnico che lo ha valorizzato a grandi livelli prima dell’approdo a Milanello, ovvero Galtier. La società dell’emiro ha il potenziale economico per arrivare a pagare persino l’intera clausola risolutiva, fissata come noto a 150 milioni di euro, ‘costringendo’ le concorrenti a virare su altri nomi. Uno di questi potrebbe essere Lautaro Martinez, finora deludente al Mondiale in Qatar anche se nella gara d’esordio contro l’Arabia Saudita è andato due volte a segno. I gol sono poi stati annullati per fuorigioco, il primo davvero millimetrico.

Calciomercato Inter, addio alla ‘Lu-La’: Leao spinge Lautaro in Premier

Leao può dunque ‘rompere’ la Lu-La, quasi mai rivista quest’anno a causa dei problemi fisici del belga (ieri tornato in campo nel finale di Belgio-Marocco) che peraltro non ha ancora certezze circa la sua permanenza in nerazzurro nella prossima stagione. L’Inter scioglierà le riserve nei prossimi mesi, tenendo conto di tanti fattori come per esempio quello economico e quello legato proprio alle condizioni del numero 90. Tornando a Lautaro, per lui potrebbero provarci il Chelsea – magari inizialmente inserendo proprio Lukaku nell’operazione, non dimenticando che hanno già nel mirino Dumfries – e il Manchester United ora orfano di Cristiano Ronaldo. Zhang chiederebbe non meno di 80 milioni per il numero dieci di Bahia Bianca, sempre nei radar pure del Tottenham di Conte.