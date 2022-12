Cento milioni di euro: il Milan batte l’Inter ‘grazie’ a Theo Hernandez

Poco meno di un anno fa il laterale francese ha rinnovato il contratto coi rossoneri fino a giugno 2026, vedendo salire il suo stipendio a quota 4 milioni

Senza alcun dubbio Hernandez è il miglior terzino sinistro della nostra Serie A, nonché tra i migliori del palcoscenico internazionale. A differenza dello sfortunato fratello Lucas, fattosi male all’esordio contro l’Australia (per lui la stagione è finita), Theo si sta mettendo in mostra anche al Mondiale in Qatar con due assist nelle prime due partite. Ieri contro la Tunisia, invece, è rimasto in panchina. Deschamps lo ha preservato per l’ottavo di finale contro la Polonia – qualificatasi grazie al fair play migliore del Messico – in programma domenica.

Il classe ’97 è stato uno dei giocatori più importanti dello scorso Scudetto del Milan ed è uno di quelli su cui Pioli farà affidamento nella rincorsa al fin qui imbattibile Napoli di Spalletti. Per il futuro, invece, occorre mettere un grosso punto di domanda. Già perché adesso su Theo Hernandez c’è davvero mezza Europa. Quella che conta, dal Paris Saint-Germain dell’emiro fino al Manchester City di Guardiola e al Real Madrid di Florentino Perez. Quest’ultimo ebbe la colpa di privarsene, si dice dietro il via libera di Zidane, per soli 20 milioni di euro. Certo, col senno di poi siamo tutti bravi, però se uno come Maldini viene a chiederti un calciatore, per giunta un terzino mancino qualche domanda occorrerebbe farsela…

Stando ai recenti rumors di calciomercato, proprio le ‘Merengues’ sarebbero quelle più decise sul marsigliese, considerato che Ancelotti non pare essere del tutto soddisfatto di Mendy. Insomma i tifosi rossoneri non devono ‘temere’ solo la partenza di Rafael Leao, ma pure quella del numero 19 che dieci mesi fa ha rinnovato il contratto fino a giugno 2026 vedendosi raddoppiare l’ingaggio a circa 4 milioni di euro netti. Ma una società come il Real potrebbe garantirgliene molti di più, mentre per il sì di Red Bird servirebbe probabilmente una proposta di almeno 80 milioni di euro.

Calciomercato Inter, ‘pericolo’ Milan per Truffert con l’addio di Theo Hernandez

La cessione di Theo Hernandez potrebbe creare dei problemi all’Inter quanto a programmazione di mercato. È possibile, infatti, che poi il Milan vada a gettarsi a capofitto su Adrien Truffert del Rennes su cui i nerazzurri hanno messo gli occhi per il dopo Gosens. Il tedesco potrebbe chiedere la cessione a gennaio, per l’immediata sostituzione il nome ‘caldo’ rimane quello di Vazquez del Valencia, acquistabile in prestito.

Tornando a Truffert, il classe 2001 nato in Belgio ha una valutazione di circa 20 milioni di euro ed è rappresentato dalla Stellar Group, agenzia di fama mondiale che vanta eccellenti rapporti con Maldini e soci come dimostrano il recente affare Dest e i discorsi per Aouar in scadenza a giugno col Lione.