Calciomercato pazzo: accordo con l’Inter e addio al Milan

La doppia intesa cambia i piani di calciomercato delle due milanesi, che il 18 gennaio si sfideranno in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana

La rivalità fra Inter e Milan è accesissima anche in sede di calciomercato. Tanti i duelli, molti gli sgarbi e diversi gli intrecci che hanno poi cambiato i ‘piani’ di entrambe sul fronte entrate.

Parliamo proprio di un ‘intreccio’ di mercato, con protagonisti appunto Inter e Milan. Un accordo tira l’altro, a svantaggio stavolta dei rossoneri. Di accordo ci riferiamo a Skriniar, quello per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. In questi giorni e settimane Marotta e Ausilio intensificheranno i contatti col suo agente Sistici per arrivare alla fatidica fumata bianca. C’è grande ottimismo in tal senso, con la fascia di capitano che ha avuto e sta avendo il suo peso per il sì definitivo di Skriniar. Sul tavolo una proposta di prolungamento fino a giugno 2027 da circa 6 milioni netti più bonus, con il classe ’95 che diventerebbe il secondo calciatore più pagato dopo Brozovic. Calcolando al lordo, circa 12 milioni, perché al netto il primo della lista è e resterebbe Romelu Lukaku coi suoi 8,5 milioni di euro.

Lo slovacco ha dato assoluta priorità al rinnovo coi nerazzurri, ben sapendo che Zhang non potrebbe mai offrirgli le stesse cifre del Paris Saint-Germain. Il quale, non a caso, non ha fin qui fatto altre mosse, quasi rassegnandosi alla decisione del calciatore di voler dar dar seguito al suo matrimonio con l’Inter. L’altro giorno Al-Khelaifi ha annunciato che non verranno fatti nuovi acquisti a gennaio, e ciò può essere vista in maniera positiva dai tifosi nerazzurri, anche se va detto che il PSG ragiona(va) sull’ingaggio a zero del numero 37 di Inzaghi.

Calciomercato Inter, Skriniar rinnova e il Psg prova a prendersi Kalulu

Se sfumasse davvero Skriniar, il Psg sarebbe pressoché costretto a virare definitivamente altrove. Così comunque pare aver già fatto, come confermano le voci provenienti dalla Francia che danno Campos e soci molto interessati al difensore del Milan Pierre Kalulu. Il classe 2000 di Lione ha appena rinnovato fino a giugno 2027, ma il club dell’emiro potrebbe non avere grossi problemi a raggiungere una intesa con lui, o quantomeno con la sua agenzia – la famosa Stellar, un’altra interessata a ‘muovere’ spesso i suoi assistiti per intascare commissioni – garantendo anche più del doppio dello stipendio attuale, che è appena salito a 2 milioni. In estate il Milan potrebbe essere aperto alla vendita di Kalulu, pagato appena 300mila euro nel settembre 2020 e oggi senz’altro uno dei migliori giovani centrali del panorama europeo.