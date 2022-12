Dall’Inter all’Atletico di Simeone: affare da 60 milioni

Simeone si mette ancora una volta in mezzo ed ora l’Inter rischia seriamente. Possibile beffa in arrivo per Marotta e i suoi. Ecco cosa sta accadendo

L’Inter di Simone Inzaghi, reduce dal buon test disputato nello scorso fine settimana contro la Reggina, guarda ora al futuro: dove ad attenderla quest’oggi ci sarà direttamente il Sassuolo di Alessio Dionisi in un’altra gara amichevole.

Diverse le novità fatte registrare dalle parti di Appiano già nella giornata di ieri. Pensiamo per esempio allo stop forzato di de Vrij – uscito malconcio dall’ultimo allenamento per via di una forte botta accusata alla caviglia – e ai recuperi di D’Ambrosio e Correa. Nel mentre però, in casa Inter si indirizza un occhio non soltanto sul proprio cammino al didentro del campo, bensì si prova a far bene anche in chiave mercato. In che maniera? Provando a portare a termine quanti più acquisti possibili tra gennaio e giugno. Tra gli osservati speciali non a caso, c’è poi anche il nome che riconduce a quello di Alexis Mac Allister, reduce dall’aver appena alzato la coppa del Mondo assieme alla sua Argentina.

Mac Allister splende e ha già addosso gli occhi di mezza Europa su di lui: il focus sul fantasista argentino

Per via del suo ottimo rendimento offerto in questa prima parte di stagione, Alexis Mac Allister è così riuscito nell’intento di attirare la fortissima attenzione di importantissimi club europei, tra cui anche quella dell’Inter.

La sua tabella di marcia recita non a caso – almeno sino ad oggi – ben 5 reti raccolte assieme al Brighton…Alle quali si aggiungono poi 1 gol e 1 assist messi a segno nel corso del Mondiale con indosso la maglia dell’Argentina. Il fatto che il ‘tuttocampista’ argentino faccia dunque gola a moltissimi club è cosa ormai risaputa, anche se, a ‘spezzare’ tutto l’entusiasmo di Ausilio – dirigente che sogna di poter vedere un giorno Mac Allister ad Appiano – ci ha pensato ancora una volta l’attuale tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone.

Calciomercato, l’Inter resta su Mac Allister ma occorrono 60 milioni: nel frattempo l’Atletico fa pressing

Come appena preannunciato, tutta la truppa nerazzurra si augura di poter vedere nell’imminente futuro Alexis Mac Allister a Milano. Questa cosa però, resta – almeno ad oggi – uno scenario pressoché irrealizzabile. Perché questo? Se non altro per il fatto che il Brighton non è disposta a prendere in considerazione offerte al ribasso dei 60 milioni.

Come se tutto questo non bastasse poi, a mettersi di mezzo da punto e accapo, ci ha pensato nuovamente il ‘Cholo’ Simeone, tecnico che ha espressamente chiesto il classe ’98 all’intera dirigenza dei ‘Colchoneros’. Da vedere cosa accadrà dunque in futuro, a maggior ragione per via del fatto che la permanenza dell’allenatore argentino a Madrid è ancora da verificare. Il tutto si deciderà solamente nei prossimi mesi.