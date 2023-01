Inter, è bufera: “In tribuna fino al termine della stagione”

Tifosi inferociti. Un big finisce nel mirino dei più accaniti supporters nerazzurri. Anche l’Inter è molto dispiaciuta di quanto sta accadendo. I dettagli della vicenda

Tra i tanti giocatori in scadenza di contratto, c’è n’è uno in particolar modo che sta, seriamente, mettendo in crisi non soltanto l’intera dirigenza nerazzurra, bensì anche tanti altri fans dell’Inter. Di chi stiamo parlando? E di chi altro, se non di Milan Skriniar?

Il centrale slovacco è, non a caso, anche lui in scadenza (con l’ipotesi dell’addio a zero che resta, ora come ora la più percorribile). Da tempo, oramai, sono stati avviati i colloqui a proposito del suo presunto rinnovo, sul quale, già secondo quanto riportato da noi di Interlive.it nello scorso 11 gennaio, filtrava fin troppo pessimismo. Una volta giunti a questo punto, poi, emergono ulteriori conferme sul fatto che il calciatore abbia già detto un primo ‘no’ all’offerta posta sul tavolo da parte di Zhang e il resto della ‘comitiva’ nerazzurra: che risale, per l’appunto, a circa 6 milioni netti più bonus (con l’intento di toccare il ‘tetto’ dei 7). Ora, nel mentre, il Psg resta lì fortissimo su Skriniar – tenuto sotto osservazione anche dal Bayern – c’è anche un’altra novità da non poco conto.

A dirla tutta, infatti, i tifosi si sono detti non soltanto infastiditi nei confronti dell’intera società – chiaramente per via di come è stata gestita la situazione – ma anche dell’atteggiamento tenuto da parte di Skriniar…Che è, a tutti gli effetti, finito nel mirino degli interisti.

Social in rivolta per Skriniar: i tifosi gli si scagliano contro. “Toglietegli la fascia e mandatelo in tribuna”

Per via di tutto quello che sta riservando, ad oggi, la telenovela Skriniar, è oramai chiaro che il difensore è destinato a lasciare l’Inter da un momento all’altro. A testimonianza di ciò, infatti, lo slovacco è, ora come ora, con un piede e mezzo fuori da Milano: il tutto con l’aggiunta di migliaia e migliaia di critiche piovute nei suoi confronti da parte di alcuni supporters interisti.

Sulle ultime foto postate direttamente dal classe ’95 sul proprio profilo Instagram, a maggior ragione sull’ultimissima legata alla vittoria della Supercoppa – apriamo una parentesi, trofeo che potrebbe benissimo essere il primo e ultimo da capitano, chissà – sono spuntati fuori alcuni commenti di tifosi, letteralmente, inferociti che chiedono, ora, a gran voce la sua immediata cessione. Dall’altra parte della ‘medaglia’, invece, ci sono altri fans nerazzurri che chiedono al club una sola ed unica cosa: mandarlo in tribuna sino al termine della stagione. Vedremo che sviluppi ci saranno, dunque, su questa vicenda…Anche se una cosa è certa: tutta questa serie di premesse non fanno altro che premettere nulla di buono.