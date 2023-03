Eredi Skriniar e Dumfries, spunta l’incontro a Milano

Nuove ed ulteriori novità sul fronte Inter. Questa volta si è discusso di due potenziali nuove pedine. E’ caccia all’innesto in difesa e sull’out di destra

Come ormai risaputo, l’addio tra Milan Skriniar e i nerazzurri è solo una banale questione di tempo. Dopo aver trascorso cinque lunghi anni e mezzo al fianco dell’Inter, il difensore slovacco si appresta a dover fare le valigie nel prossimo giugno.

A onor del vero infatti, senza aver mai e poi mai dato alcuna minima risposta in merito all’offerta che gli era stata posta sul tavolo dalla ‘Beneamata’ per il suo potenziale rinnovo di contratto, da cui ne sono poi scaturiti i malcontenti dell’intera dirigenza, il classe ’95 non ha avuto alcun dubbio ed ha dunque deciso di dire sì al progetto del Psg nello scorso gennaio.

Colpe o non colpe – ed in questo caso più di buona parte va a Marotta e Ausilio per aver portato la trattativa per le lunghe – l’intera società nerazzurra confidava, quantomeno, nel fatto di essere avvertita dal diretto interessato di quello che sarebbe stato il proprio futuro…Ma così non è stato. Skriniar ha posto direttamente nero su bianco ed ha, dunque, firmato quel pre-contratto che sarà valido a partite dal prossimo luglio assieme ai parigini: motivo per cui i nerazzurri restano, tutt’ora, alla ricerca del suo futuro erede.

Così come lo slovacco, però, anche Denzel Dumfries è destinato a lasciare Milano nei mesi a venire. E’ l’olandese il calciatore che è stato individuato da parte dell’Inter per poter fare cassa. Diventano due, a questo punto, le caselle che l’intera dirigenza del ‘Biscione’ deve provare a colmare in vista dell’estate che verrà. Nei mesi scorsi, infatti, si era già discusso moltissimo a proposito di Djalo e Buchanan: calciatori per cui, a quanto pare, la società ha già discusso con chi di dovere.

Calciomercato Inter, contatto Ausilio con agenti Djalo e Buchanan: c’è già stato un primo incontro

Stando a quanto riferito direttamente da ‘Tuttosport’, l’Inter, nella persona di Piero Ausilio, ha recentemente incontrato a Milano i rappresentanti di Tiago Djalo e Tajon Buchanan per poter discutere a proposito del futuro di entrambi.

I nerazzurri nutrono un particolare interesse nei confronti di ognuno dei due: al punto da averli individuati come potenziali sostituti di Skriniar e Dumfries. Quanto a Buchanan, noi di Interlive.it ve ne avevamo parlato già un po’ di tempo fa esplicitandovi il suo vero attuale valore di mercato: il quale si aggira attorno ai 25 milioni di euro e non sui 10-12 come riporta ‘Tuttosport’.

E’ vero, la concorrenza per il classe ’99 resta foltissima: al che su di lui c’è anche la Juventus. Questa cosa però non spaventa comunque l’Inter, che continuerà a restare ugualmente sulle tracce del canadese per tutto il tempo necessario (tra l’altro, uno scout nerazzurro era già voltato in Belgio per poterlo osservare durante Brugge–Benfica). Per il dopo Dumfries, i nerazzurri sono alla ricerca di un profilo giovane, con la dovuta esperienza internazionale e che garantisca un ingaggio basso. Ad essere sinceri, tutte queste caratteristiche corrispondono perfettamente all’identikit di Buchanan, il quale percepisce circa 600 mila euro più bonus.

Quanto a Djalo invece, difensore centrale ad oggi in forza al Lille, il suo è un nome che continua a piacere in ottica del dopo Skriniar, ma che recentemente ha rimediato la rottura del crociato destro. Ricordiamo, inoltre, che il portoghese è seguito dagli stessi agenti che curano gli interessi del laterale di attuale proprietà del Club Brugge.