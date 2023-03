Inzaghi in emergenza: un altro difensore salta la Juve

Altra tegola in arrivo per l’Inter. Oltre a Bastoni e Gosens, anche un altro calciatore resterà out contro i bianconeri. Le ultime dall’infermeria nerazzurra

Ad aver lanciato l’allarme in casa Inter due soli giorni fa esatti, era stato l’infortunio accusato da Alessandro Bastoni nel finale di gara contro il Porto. Il centrale ‘made in Italy’, infatti, si è trovato costretto a chiedere il cambio attorno al 75′ dove al suo posto è poi subentrato Stefan de Vrij.

La distrazione muscolare accusata ai flessori della coscia sinistra non gli permetterà di figurare tra i convocati di Inzaghi in vista della gara di domani sera contro la Juventus, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 al ‘Meazza’. Non sono ancora stati identificati con assoluta certezza gli eventuali tempi di recupero, anche se per lui si prospetta uno stop che va dalle due alle tre settimane di tempo circa: motivo per cui rientrerà dopo la sosta.

Così come lui, c’era stato ancor prima Robin Gosens che, a ridosso del match di Champions League contro i portoghesi, aveva già accusato un leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Un infortunio tale da non potergli permettere di scendere in campo né contro la squadra di Conceicao e che non gli consentirà neppure di prendere parte al così tanto atteso derby ‘d’Italia’.

No, non è finita qui: sono in arrivo altre bruttissime notizie per Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, oltre ai due calciatori appena sopracitati, dovrà infatti rinunciare ad un altro difensore che, almeno dalle prime impressioni, sembrava aver recuperato…Ma invece non è affatto così.

Altro stop in casa Inter, si ferma nuovamente Skriniar: out contro la Juve

Nonostante lo slovacco ha messo piede in quel del ‘Do Dragao’ nei minuti finali di gara, dando l’impressione di aver recuperato quasi a pieno regime da quell’infortunio, Milan Skriniar dovrà restare ai box per un altro po’ di tempo.

Il classe ’95 ha, infatti, stretto i denti nel match contro i portoghesi subentrando attorno all’80’ al posto di un acciaccato Darmian. Inzaghi lo aveva annunciato alla vigilia: “Non sapete cosa ha fatto Milan per essere qui” – ed infatti non aveva tutti i torti. Skriniar è tornato a risentire dolore e, complice quella lomboglutalgia sinistra, dovrà restare ancora fermo per qualche altra settimana. Lo slovacco non si unirà assieme al resto del gruppo nella seduta odierna – la penultima, prima della rifinitura di domattina – e rientrerà perciò dopo la sosta.

Restando sempre in ottica del match di domani sera, attesa al ‘Meazza’ contro la Juventus, ecco che ad aver parlato a proposito della situazione riguardante i bianconeri – con l’inchiesta Prisma che necessita di avere un riscontro finale – ci ha pensato una persona in particolare.

Vaciago a Tv Play: “Non credo che la Juve rischi la retrocessione”

Una volta intervenuto direttamente ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trasmissione condotta in onda su Tv Play, il direttore di ‘Tuttosport’, Guido Vaciago, ha parlato a proposito dell’eventuale rischio di retrocessione o meno della Juventus.

“Non credo che Allegri e i suoi rischino la retrocessione. M’immagino perlopiù una Juventus senza Europa ma, al tempo stesso, resto convinto del fatto che ad alcuni calciatori interessi un progetto a lunga scadenza. Anche vero che, nel caso in cui dovessero esserci dei danni economici enormi, non sappiamo neppure quanto la Juventus dovrà pagare a quel punto. Bisogna capire, in virtù dei conti dei bianconeri, quanto l’impatto di questa stagione renderà necessario o meno alcune e determinate cessioni”.