Accordo e firma: Inter spacciata, annuncio ufficiale

Intoppo nelle trattative di Marotta e Ausilio. I nerazzurri devono ora guardare altrove per la cessione di un big. Ecco svelato il tutto

In attesa che la prossima sessione di calciomercato estiva prenda il via, l’intera dirigenza dell’Inter prova a mettere le mani avanti e guarda dritto, di conseguenza, già al futuro.

Sarà, principalmente, nelle persone di Marotta e Ausilio che i nerazzurri proveranno ad attuare tutti gli investimenti necessari. Negli ultimi tempi, non a caso, si è discusso moltissimo in merito alle potenziali cessioni di Dumfries e Correa. Ormai è risaputo, sia l’uno che l’altro hanno già le valigie in mano. Quanto al primo, infatti, l’Inter farà di tutto pur di cederlo al prezzo più alto possibile. Inizialmente si puntava ad un’offerta attorno ai 40 milioni di euro ma, viste le attuali premesse, l’intento sarà quello di arrivare ad intascare qualcosina sui 25-30 milioni di euro.

Discorso alquanto simile anche per il ‘Tucu’. Non sarà affatto facile, ma i nerazzurri proveranno a piazzarlo da qualche altra parte, in quanto non soddisfatti minimamente dal suo apporto fornito alla causa interista. L’altro dato anche lui per partente, invece, è Marcelo Brozovic. Fatta eccezione per la Premier League, il centrocampista croato potrebbe anche finire per mettere piede nella Liga. Il suo desiderio più grande, ad oggi, resta il Barcellona… Anche se non sarà per nulla semplice disfarsene, complici due nuovi ed ulteriori problemi.

Calciomercato Inter, si complica la pista Brozovic-Barça: scambio con Kessie complicato e nuovo ‘guaio’ Busquets

E’ vero, ad oggi l’ipotesi più gradita da Marcelo Brozovic resta, senz’alcun ombra di dubbio, quella del Barcellona (ed anche la più probabile, oseremmo dire). A suo malgrado, però, sono sorte fuori nuove problematiche.

In primis perché Franck Kessie non è più così sicuro di dover andar via. Dopo le ultime settimane trascorse in Catalogna, dove oltre all’annuncio sul suo futuro è giunto inoltre anche il gol decisivo nel ‘Clasico’, l’ivoriano vorrebbe continuare ad indossare la maglia ‘blaugrana’ anche negli anni a venire e c’è, inoltre, il Barcellona che ha definitivamente rivalutato la sua presunta partenza: visto e considerato il fatto che ha finalmente iniziato a figurare nell’undici titolare. Lo scambio con Brozovic è sempre più in salita, quindi. Oggi l’agenzia che cura gli interessi di Kessie, l’Ambition Group Sport Management, ha smentito in modo duro i nuovi rumors sull’Inter: “Vogliamo essere molto chiari su questo: la possibilità che Kessie possa lasciare il Barcellona nel prossimo calciomercato è come sperare che un serpente possa improvvisamente avere le gambe la prossima estate – recita il post su Instagram – È il mondo alla rovescia! Kessie gioca, gioca meravigliosamente bene, segna gol, entra nella storia del Barça firmando il gol n. 3000 e qualcuno trova il coraggio di divulgare informazioni deliranti”.

Per il resto, invece, a poter mettere del tutto fine alla possibilità di vedere, eventualmente, ‘Epic Brozo’ approdare al Barça è, tra l’altro, l’eventuale rinnovo di Sergio Busquets. Nel recente passato, infatti, si è discusso moltissimo a proposito del suo possibile futuro in Arabia oppure in America (ad essere sinceri è proprio da lì che giungono le maggiori offerte per lui). Nonostante questo, però, nelle ultime settimane è emersa fuori la possibilità di veder siglare un nuovo prolungamento di contratto tra lui e il Barcellona.

Sarebbe in quell’esatto momento, non a caso, che Xavi non avrebbe più la viva necessità di chiedere un nuovo play-maker all’intera dirigenza spagnola. Decisione attesa nelle prossime settimane, con la leggenda ‘blaugrana’ che potrebbe, addirittura, a giorni comunicare quella che sarà la decisione per il suo futuro.

Nel frattempo, ad aver aperto una parentesi sulla sua ex squadra, quale l’Inter, è stato un qualcuno che ha già indossato le vesti da tecnico nerazzurro nel recente passato e lo ha fatto soffermandosi su tanti altri temi riguardanti Antonio Conte e Simone Inzaghi.

Stramaccioni a Tv Play: “Stagione Inter sotto le aspettative, Inzaghi tenuto a galla dalla Champions”

Il noto commentatore di ‘Dazn’ Andrea Stramaccioni, con un trascorso da tecnico dell’Inter alle spalle, è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, per commentare l’attuale situazione dei nerazzurri e non solo.

“Non ci sono dubbi, la stagione dell’Inter è al di sotto delle proprie aspettative, considerato anche il valore della squadra di Inzaghi. Ciò che la sta tenendo a galla, invece, è la Champions e qui faccio riferimento anche al futuro di Simone. Paradossalmente, però, il doppio confronto col Benfica può dare un senso a questa stagione negativa. Conte? Lo capisco perfettamente, il nostro è un lavoro che dà tantissimo, ma che toglie altrettanto alla sfera personale. Se si aprisse uno scenario italiano per il futuro, credo che lo prenderebbero al volo“.