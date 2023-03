Nuovo colpo Inter a zero: “Accordo da un mese”

C’è l’annuncio a sorpresa sul calciatore. “Tutto fatto tra lui e i nerazzurri”. Svelata la clamorosa indiscrezione di mercato

In attesa di terminare la stagione ricorrente, dove i nerazzurri stanno deludendo in pieno le aspettative in campionato, l’Inter pianifica il futuro e prova a portarsi già avanti.

Diversi i reparti che necessiterebbero di essere puntellati in vista della prossima estate: con Marotta e Ausilio che hanno già incominciato a pensare al tutto e appaiono intenzionati ad attuare più di una semplice modifica in ognuno di questi. Negli ultimi tempi si è parlato moltissimo a proposito della situazione Lukaku, tra l’altro, reo di aver siglato una tripletta qualche giorno fa in Svezia-Belgio. C’è da saperlo: l’Inter farà di tutto pur di riuscire a strappare l’ok da parte del Chelsea per il rinnovo del prestito di ‘Big Rom’.

E’ questo, non a caso, l’obiettivo che si è posta in mente l’intera dirigenza del ‘Biscione’. Chi dirà, con ogni probabilità, addio è, invece, Joaquin Correa. Il ‘Tucu’ ha, infatti, deluso in pieno le aspettative ed è per questo che, più trascorrono i giorni, e più si avvicina la sua partenza. Al suo posto si proverà ad ingaggiare Thuram a zero. Le sorprese non sono affatto finite qui. Chi farà le valigie a centrocampo è Marcelo Brozovic: giocatore che, negli ultimi tempi, è stato visto in malo modo da gran parte degli addetti ai lavori dell’Inter per tutta una serie di episodi, a cominciare da quello della vigilia pre-Porto.

Attenzione, il croato non sarà il solo. C’è anche Roberto Gagliardini che – complice il suo contratto in scadenza, che non verrà affatto rinnovato – saluterà i propri compagni tra qualche mese (dando così il proprio addio a zero). E che ne è della difesa, invece? Come ormai risaputo, il primo partente è Milan Skriniar: calciatore che, pur di sostituire degnamente, i nerazzurri hanno già posto sotto la propria lente d’ingrandimento diversi nomi disposti a poter raccogliere la sua eredità. Oltre al solo Djalo, finito oramai sotto i ferri, si è fatto riferimento anche ai profili di Scalvini, Demiral e Smalling…Ed è proprio a proposito di quest’ultimo che emergono ulteriori novità alquanto bollenti.

Calciomercato Inter, Focolari rassicura su Smalling: “Tutto fatto tra lui e i nerazzurri, c’è l’accordo da un mese”

Nel corso della puntata condotta da ‘Radio Radio’, il direttore della stessa e identica redazione, nient’altro che Fulvio Focolari, ha parlato a proposito della trattativa che vi è tra Smalling e l’Inter…E che, a detta sua, pare essere sempre più in fase avanzata.

“Inter-Smalling è in una fase avanzatissima. Prendetemi in parola, è già stato fatto tutto. E’ più di un mese che mi dicono che i nerazzurri sono in fortissimo pressing sull’inglese. Smalling aspetta una risposta dalla Roma, mentre l’intera dirigenza interista ha già fatto sapere di essere disposta a dare al giocatore la cifra che chiede” – ha detto Focolari.