Dalla Spagna non mollano Brozovic: l’Inter rilancia, 30 milioni o scambio

Il croato continua a restare nel mirino di una big della Liga. E’ lì che l’Inter può provare a pescare l’erede di Skriniar. Novità clamorosa su questo fronte

Come ormai noto a tutti, il momento no di Brozovic, a cui hanno contribuito anche i suoi infortuni e lo straordinario rendimento di Calhanoglu, hanno fatto si che l’Inter arrivasse a pensare di poter fare a meno del croato anche in vista del futuro.

Già quattro gli infortuni racimolati in quest’annata dall’ex Dinamo Zagabria: il quale aveva, di conseguenza, costretto i nerazzurri sino a poco tempo fa a nutrire un vero e proprio deficit a centrocampo. Gap che, però, Inzaghi ha colmato inserendo, per l’appunto, Calhanoglu impiegandolo non più come mezz’ala bensì da mediano. Una scelta più che ripagata la sua e che, non a caso, ha portato i nerazzurri a pensare ad un nuovo ed ulteriore piano: ossia quello di cedere Marcelo Brozovic in estate.

A tanti non è, inoltre, andato giù il comportamento adottato nell’allenamento che si è tenuto alla vigilia del match di Champions League contro il Porto dove il ‘Maestro di Cerimonie’ ha scherzato un po’ più del previsto e andando fuori dalle righe. Per il resto, dietro a questa scelta, vi è anche un giovane di assoluto valore come Kristjan Asllani: calciatore reputato più che valido dall’intera truppa interista e che, proprio questi ultimi, vogliono far crescere dietro alle spalle dell’ex Milan.

Così come i suoi attuali compagni di squadra Dumfries e Correa, anche Brozovic resta dunque sul mercato. Negli ultimi mesi si è sì parlato moltissimo della possibile ipotesi di scambio con Kessie ed il Barcellona – ipotesi più che gradita dal classe ’92 – anche se, visto il rendimento offerto dall’ivoriano ed il mercato ‘blaugrana’ che rischia di rimanere bloccato in estate, questa è un’opzione che sta via via sfumando del tutto. D’altra parte, però, c’è un altro club militante nella Liga che nutre un particolare debole nei confronti di Brozovic ed è per questo che, ben presto, potrebbe tentare un’avanzata offensiva nei suoi confronti dei nerazzurri. Richiesta a cui l’Inter potrebbe contrattaccare in questa maniera.

Calciomercato Inter, l’Atletico resta su Brozovic: si pensa al rilancio da 30 milioni o allo scambio con Gimenez

Così come l’Inter, anche l’Atletico Madrid è uno di quei club che si appresta, ben presto, ad attuare una vera e propria rivoluzione sul mercato: rifondazione che potrebbe partire proprio dall’ingaggio di Marcelo Brozovic lì in mediana.

A onor del vero, infatti, il croato è uno di quei profili che garba maggiormente l’intera dirigenza spagnola. Nel recente passato si era già pensato, non a caso, ad un’eventuale ed ipotetica idea di scambio con Rodrigo De Paul, calciatore che continua a piacere fortemente tutt’ora ad Ausilio, anche se il piano che potrebbe sorgere fuori ora è tutt’altro.

Alla potenziale proposta da parte dell’Atletico Madrid per Marcelo Brozovic – si ipoteca un’offerta massima attorno ai 15 milioni – l’Inter potrebbe, infatti, rispondere domandando una cifra che si aggiri come minimo attorno ai 30 milioni di euro o, in alternativa, domandando in cambio il cartellino di Jose Maria Gimenez: difensore di attuale proprietà dei ‘Colchoneros’ che si trova in Spagna dall’ormai lontano 2013 e che potrebbe, perciò, aver voglia di intraprendere una nuova avventura…Magari proprio in Italia.

Così facendo, insomma, l’Inter arriverebbe ad assicurarsi, nel caso, un innesto di assoluto valore andando a riempire, per giunta, la casella che da fine giugno in poi resterà del tutto orfana di Milan Skriniar. Peraltro, il forte difensore uruguagio classe ’95 è da tempo abituato a giocare nella difesa a tre e non avrebbe fin troppi problemi ad adattarsi al meglio in questa sua nuova e presunta avventura in Serie A.