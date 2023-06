City e poi addio all’Inter: accordo a 40 milioni

Quella di oggi potrebbe essere la sua ultima partita con indosso la casacca nerazzurra. Possibile addio già in estate. Pronto un nome per la sua eredità

Oggi è il giorno della verità. Manchester City e Inter si affronteranno, per la prima volta, in un confronto ufficiale e lo faranno nel match più importante di un’intera stagione e che, all’inizio di ogni singola annata, in tanti desiderano di poter arrivare a vivere in prima persona.

Sarà, infatti, in quel dell’Ataturk Olympic Stadium’ di Istanbul che le due compagini appena sopracitatevi si daranno battaglia questa sera in una sfida il cui calcio d’inizio è fissato alle ore 21.

Una volta arrivati a questo punto della competizione, è chiaro che né l’una né tantomeno l’altra formazione vogliono fallire: questo perché si è, oramai, ad un passo dal poter mettere definitivamente le mani sulla Champions League in caso di successo.

Tanta, tantissima, l’adrenalina che a breve regnerà sui volti di un ciascun calciatore: incluso qualcuno che, dopo aver vissuto un solo anno al fianco della rispettiva squadra potrebbe, anche, arrivare a dare i propri saluti al termine di questa stagione.

In casa Inter, infatti, nessuno è ancora certo della permanenza in quanto, in caso d’arrivo di vere e proprie offerte shock, l’intera dirigenza nerazzurra è pronta a prendere in considerazione una qualsiasi cessione, Andre Onana incluso: estremo difensore che, dopo essere approdato a Milano nella scorsa estate a parametro zero, potrebbe anche dire addio ai nerazzurri in estate.

E’ dallo scorso gennaio, non a caso, che persiste il fortissimo interesse del Chelsea nei confronti del portiere camerunense. Da tempo, i ‘Blues’ intendono provare a mettere le mani sul classe ’96 ed ora, una volta giunti a questo punto, ecco che sono pronti a poter riprovarci in questo modo.

Calciomercato Inter, il Chelsea non molla Onana: accordo possibile sui 40 milioni, Vicario in pole come suo erede

Quella di stasera, potrebbe anche essere l’ultima partita per Andre Onana con indosso la maglia dell’Inter.

Dopo un primo tentativo attuato già nel mercato di gennaio, il Chelsea è ora pronto a poter tornare all’assalto del camerunense nel corso della prossima estate.

Pochettino in primis, infatti, si è detto non convinto appieno né da Kepa, estremo difensore che tutt’ora risulta il più pagato del mondo in quanto acquistato all’epoca per la modica cifra di 80 milioni, né tantomeno da Mendy: motivo per cui ha espressamente richiesto Onana all’intera dirigenza londinese.

Ora, per via del fatto che l’Inter è pronta a prendere in considerazione una potenziale cessione del camerunense – in quanto, dalla sua eventuale ed ipotetica partenza, i nerazzurri ne ricaverebbero una fruttuosissima plusvalenza – i ‘Blues’ potrebbero, da un momento all’altro, finire per riporre sul tavolo situato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ un ricco assegno.

Su per giù, una possibile intesa può venir trovata attorno ai 40 milioni di euro: cifra che renderebbe soddisfatte entrambe le parti. Nel frattempo il Chelsea spinge e la ‘Beneamata’ deve, perciò, cautelarsi nel miglior modo possibile. Motivo per cui, frattanto, continua a restare Vicario il profilo in pole in caso d’addio di Onana.