60 milioni cash: incontro e rilancio pazzesco per Lukaku

By

Il belga è finito in questi ultimi giorni nel mirino dell’Al-Hilal tant’è che avrebbe già incontrato parte della dirigenza saudita. Gli agenti negano tutto. La situazione

Una volta sfumato il colpo Messi, leggenda del calcio accasatasi all’Inter Miami negli scorsi giorni, l’Al-Hilal prova a rifarsi andando alla ricerca di un nuovo profilo di spessore per il proprio attacco. Questa volta l’osservato speciale è Romelu Lukaku.

Proprio il belga è, infatti, finito nei sogni più proibiti degli arabi. Recentemente è emerso fuori che, una volta incassata la batosta Champions, ‘Big Rom’ avrebbe poi incontrato parte della dirigenza dell’Al-Hilal nella giornata di lunedì.

No, quella di Lukaku non è stata una semplice visita di cortesia, bensì un incontro che si è tenuto per poter discutere del suo futuro col belga che, ribadiamo, continua a piacere moltissimo ai sauditi.

Sul piatto, proprio come riferiscono i rumors spuntati fuori in questi ultimi giorni, l’Al-Hilal avrebbe posto un contratto biennale da 25 milioni di euro netti a stagione: il che vorrebbe dire, eventualmente, la bellezza di 50 milioni in appena due anni.

Ciò nonostante, c’è una cosa che ha profondamente dato fastidio all’entourage di Romelu Lukaku, gli stessi intermediari che hanno poi deciso di uscire allo scoperto in questo modo.

Calciomercato Inter, l’entourage di Lukaku nega tutto: “Nessun contatto con l’Al-Hilal”. Occhio a questa proposta

A differenza di quanto emerso fuori negli scorsi giorni, in Belgio riferiscono che l’entourage di Romelu Lukaku nega di aver stretto contatti assieme alla dirigenza dell’Al-Hilal.

Proprio gli agenti di ‘Big Rom’, non a caso, hanno deciso di uscire allo scoperto smentendo, di fatto, i rumors spuntati fuori in queste ultime ore secondo cui si legge che il centravanti di attuale proprietà del Chelsea avrebbe interfacciato alcuni colloqui coi dirigenti sauditi.

Una situazione ancora da delineare appieno la sua: coi suoi intermediari che, ciò nonostante, stanno tenendo a portata di mano qualsiasi tipo di scenario. Dalla pista Inter a quella dell’Al-Hilal insomma: club che continua a spingere per il potenziale approdo del belga in Arabia.

Attenzione però. Perché non è affatto finita qui. Proprio i sauditi, popolazione che ha certamente dimostrato di non avere alcun tipo di problema di natura economico-finanziaria, potrebbero finire per tentare una nuova ed ulteriore avanzata offensiva nei confronti dell’ex Anderlecht alzando, di fatto, quella che è la loro attuale proposta.

In tal senso, rispetto al biennale da 25 milioni di euro netti a stagione proposto proprio negli scorsi giorni, gli stessi arabi potrebbero, anche, finire per offrire a Lukaku un mega contratto da 30 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni: il che vorrebbe dire mettere a disposizione del classe ’93 un biennale da 60 milioni complessivi. Mica pochi.

Proposta che insomma, eventualmente, potrebbe finire – in quel caso – per mettere definitivamente fine ai sogni dell’Inter, club che continua a bussare comunque alla finestra dei ‘Blues’ per il belga. Proprio Ausilio, non a caso, ha già incontrato l’intera dirigenza londinese nella giornata di ieri. Attesi, dunque, nuovi ed ulteriori sviluppi.