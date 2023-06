Un big in partenza: “Inzaghi dice no alla sua cessione”

By

Sentenza arrivata: “Il tecnico dell’Inter si è opposto alla sua partenza”. Ecco che cosa filtra ora a riguardo

In casa Inter è tempo di esamine. A stagione ormai terminata infatti, conclusasi peraltro con un amaro insuccesso accusato in finale di Champions, l’intera dirigenza nerazzurra è già al lavoro per programmare la prossima annata.

Occorrerà del tempo per mettere in atto tutti i movimenti del caso: questo vale sia sul fronte delle entrate che delle uscite. Nel frattempo, però, Marotta e Ausilio paiono aver già stipulato un bel po’ di idee del tutto chiare.

Dalle parti di Appiano infatti, a maggior ragione dopo il summit tenutosi ieri nel quartier generale situato in ‘Viale della Liberazione’, dove si è parlato per oltre tre ore di mercato, i nomi dei potenziali partenti restano da considerarsi quelli di Denzel Dumfries, Marcelo Brozovic e Andre Onana: calciatori che per intenderci, a differenza di altri, hanno rispettivamente il proprio mercato.

Anche vero però che, inevitabilmente, da questo colloquio possono anche essere sorte fuori alcune divergenze: cosa più che legittima e, non a caso, una di queste pare essere spuntata fuori proprio dai discorsi tenutisi ieri in sede Inter.

A differenza dell’intera dirigenza nerazzurra, infatti, il tecnico Simone Inzaghi pare ritenere, secondo quello che è il proprio punto di vista, incedibile l’estremo difensore camerunense.

Chiaramente, questa è una storia che necessita di essere ancora approfondita del tutto ma, nel frattempo, ecco che è già sorta fuori tutta una serie di annunci: uno in particolare proveniente da qualcuno che, in tutti questi ultimi anni, ha dimostrato di essere parecchio vicino all’ambiente Inter. Stiamo parlando di Fabrizio Biasin.

Biasin ammette: “Inzaghi contrariato dalla cessione di Onana. Non vuole che venga ceduto”

Il noto giornalista di ‘Libero‘, Fabrizio Biasin, ha sottolineato in queste ultime ore quello che è il punto di vista di Simone Inzaghi riguardo la situazione Onana ammettendo:

“Inzaghi si è recentemente opposto alla cessione di Onana, ritenuto fondamentale per la sua idea di calcio. Cedere l’estremo difensore camerunese potrebbe sì far fruttare le casse dei nerazzurri ma costringerebbe, a tutti gli effetti, la guida tecnica a ripartire da punto e accapo con un presunto nuovo portiere”. – ha ammesso Biasin.

Un annuncio che, insomma, non lascia intendere tanto altro. La volontà di Inzaghi resta questa e ora vi sarà soltanto da capire se la dirigenza nerazzurra lo accontenterà o meno: in quanto Onana continua a nutrire profondi ed importanti interessamenti esteri. Su tutti quello del Chelsea.