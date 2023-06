Dubbi su Asllani: perché potrebbe chiedere la cessione

Quanti punti interrogativi sulla permanenza dell’italo-albanese alla corte di Inzaghi. Svelati tutti gli scenari che lo allontanano dall’Inter

Nonostante un primo periodo d’adattamento, durato poi un’intera stagione con l’Inter che lo ha riscattato a tutti gli effetti dall’Empoli per una cifra vicina ai 16 milioni tra prestito, obbligo di riscatto e annessi bonus, Kristjan Asllani non è ancora riuscito a lasciare il segno a Milano.

Di lui, oltre che tutta una serie di importanti giocate, riaffiorano alla mente i ricordi di un palo colpito in campionato oltre che quel gol sbagliato negli istanti finali di Barcellona-Inter, terminata poi 3-3.

Pur avendo totalizzato sei gettoni da titolare in questo campionato, è ormai chiaro a tutti che Simone Inzaghi non lo ha mai impiegato con particolare assiduità in quest’annata. A testimoniarlo sono i 579′ totalizzati in Serie A in un’intera annata dove, peraltro, Asllani – fortunatamente – non ha accusato alcun minimo infortunio.

E’ vero: il ragazzo ha mostrato, sicuramente, ampi margini di miglioramento in questa regular season ed è anche vero che ha ancora parecchio tempo per poter crescere ma, ciò nonostante, è innegabile rimarcare il fatto che i giovani vadano gettati in campo lasciandoli liberi di esprimersi. Motivo per cui, ben presto, calciatore ed entourage potrebbero finire per far fronte a nuove ed eventuali ipotesi.

Calciomercato Inter, quale futuro per Asllani? Inzaghi e Calhanoglu certi della permanenza: da vedere Brozovic

Una volta appurata la conferma di Simone Inzaghi al timone dell’Inter, tecnico che più e più volte ha saputo come riprendere in mano la situazione durante l’arco di questa intera stagione ormai terminata, ora non resta far altro che delineare il futuro di Kristjan Asllani.

Come già anticipato, infatti, difficilmente il tecnico piacentino ha lasciato, nell’arco di questa stagione, il suo attuale numero 14 libero di esprimersi. Tradotto: nel caso in cui non dovessero esserci le condizioni ottimali, l’italo-albanese potrebbe finire per emigrare altrove.

Così come Inzaghi, anche Calhanoglu è prossimo, a tutti gli effetti, alla permanenza. Per lui, è attesa a breve la firma sul rinnovo valido sino a giugno 2027 con tanto di innalzamento di stipendio dai 5 ai 6 milioni di euro.

E che ne è di Brozovic invece? Anche lui, inizialmente dato per partente effettivo, potrebbe finire per restare data la scarsa appetibilità che ha sul mercato (di fatto, nessuna concreta offerta è ancora arrivata nei suoi confronti, motivo per cui non è da escludere una sua permanenza).

A maggior ragione, quindi, per lui gli spazi rischiano di diventare ancor più ristretti: dato che, in quest’annata, il croato ci ha ‘messo del proprio’ infortunandosi in tre occasioni. A poter giovare un ruolo fondamentale nelle trattative sono sia suo papà che l’intero entourage del calciatore, entrambi rimasti ampiamente delusi da quanto verificatosi in questa stagione volta, da poco, al termine.