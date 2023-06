Un nuovo bomber per l’Inter: 20 gol e 80 milioni

Occhio alla potenziale offerta bomba sul tavolo dell’Inter. Affare in salita ma il suo è un nome destinato a rimanere nel calcio che conta. I possibili scenari

In vista della prossima stagione, l’Inter è necessariamente chiamata a dover apportare innumerevoli cambiamenti, a maggior ragione nel proprio reparto avanzato.

Sarà, infatti, là davanti che verranno attuate tutta una serie di modifiche. Complice l’addio di Correa – attaccante che i nerazzurri faranno di tutto pur di vendere – e le situazioni riguardanti Lukaku e Dzeko – entrambe ancora da approfondire e con l’ultimo dato in orbita Fenerbahce – Marotta e Ausilio devono, perciò, compiere un lavoro da tutt’altro che poco conto.

Spetterà a loro, infatti, trovare il nome giusto per l’attacco da poter mettere a disposizione di Inzaghi in vista della prossima annata.

Oltre ai soli Openda, Lukebakio e Thuram – tutti e tre centravanti a cui l’Inter ha già riservato un proprio pensiero, a maggior ragione per l’ultimo dei tre visto e considerato che allo stesso francese è stato proposto un contratto da 5 milioni a stagione – ci sono, però, tutta una serie di altri attaccanti che, da un momento all’altro, potrebbero anche finire per essere proposti all’intera dirigenza nerazzurra.

Tra questi, occhio anche al nome di Pedro Gonçalves: profilo che è da considerarsi, prettamente, un’ala sinistra ma che è in grado di svariare su tutto l’asse offensivo mettendo in seria difficoltà la maggior parte delle difese avversarie.

Calciomercato Inter, occhio all’idea Pedro Gonçalves tramite tentativo di agenti: per lui clausola da 80 milioni

Uno dei tanti profili che, ben presto, potrebbero anche finire per diventare oggetto di discussione all’interno dei colloqui che a breve si terranno nel quartier generale di ‘Viale della Liberazione’, è quello di Pedro Gonçalves: quest’oggi in forza allo Sporting Lisbona.

Visto e considerato, non a caso, che i portoghesi parteciperanno alla prossima edizione di Europa League e che lui è chiamato a fare un passo in avanti, data l’impressionante stagione, l’idea potrebbe essere, infatti, quella di vedere i suoi agenti finire per proporlo a tutta una serie di club, Inter inclusa, fresca dell’ingaggio a zero di Thuram.

Trattasi, come già anticipato del resto, di un esterno d’attacco in grado di aver concluso quest’annata con 20 reti e 15 assist all’attivo. Per intenderci, di un qualcuno che è in grado di fare la differenza e che, quindi, segna e fa segnare i propri compagni di squadra.

La nota dolente? Se non altro il fatto che, anche nel caso in cui dovesse finire per essere proposto ai nerazzurri, il seguente affare è del tutto in salita e fuori, perciò, dalla portata dell’Inter a causa della clausola rescissoria da 80 milioni di euro.

Ciò nonostante, Pedro Gonçalves, classe ’98, è ugualmente destinato a lasciare il segno nel calcio che conta. Da vedere, però, in quale squadra.