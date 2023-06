Sul tavolo il bomber da 30 gol a stagione: i dettagli

By

Dzeko ha ormai detto addio. Ai nerazzurri potrebbe venir offerto nuovamente, perciò, un’ alternativa del tutto valida per il proprio attacco. I possibili sviluppi

Con un Edin Dzeko accasatosi ormai al Fenerbahce, l’Inter è ora chiamata a rivoluzionare 3/4 del proprio attacco: questo perché, oltre al solo ‘Cigno’ di Sarajevo, restano da dover tenere in conto anche le situazioni riguardanti Lukaku, attaccante per cui verrà fatto un nuovo tentativo col Chelsea in estate, e Correa, anche lui giunto ai saluti.

Come ormai risaputo, infatti, il bosniaco ha detto definitivamente addio all’Inter. Il tutto pur di accasarsi al Fenerbahce, club che ha già messo a sua disposizione un contratto biennale a cifre attorno ai 4,2 milioni di euro a stagione.

A questo punto, si riducono ulteriormente le ipotesi per l’attacco nerazzurro: con Marotta e Ausilio chiamati ora a dover valutare tutta una serie di situazioni.

Tra queste, resta da dover mettere in conto anche un’altra ed ipotetica soluzione: ossia quella di vedere tutta una serie di determinati agenti presentarsi dalle parti del quartier generale nerazzurro. Il tutto con l’intento di ‘sponsorizzare’ i rispettivi assisiti. Cosa che, non nascondiamo affatto, fecero anche gli intermediari di Ousmane Dembelè e Dan-Axel Zagadou nella passata estate e, qualcun altro ancor prima.

Proseguendo su questo stesso e identico discorso, quindi, come già accaduto un anno e mezzo fa del resto, chi potrebbe ora provare a passare nuovamente la palla all’Inter, sono gli stessi intermediari di un determinato calciatore che, proprio nel gennaio 2022, venne – come se nulla fosse – offerto ai nerazzurri quando ancora prossimo alla scadenza con l’Arsenal. Di chi stiamo parlando? Ve lo sveliamo immediatamente.

Calciomercato Inter, può rispuntare fuori l’idea Lacazette per l’attacco nerazzurro: i possibili scenari

Come già anticipato, Alexandre Lacazette venne offerto già in passato ai nerazzurri perché prossimo alla separazione assieme ai ‘Gunners’: dove, da lì, prese poi un volo con destinazione Lione.

Ora, dati gli impressionanti numeri totalizzati in stagione – per lui 31 reti e 6 assist complessivi – il francese potrebbe, anche, finire per essere riproposto da punto e accapo all’Inter.

Non è affatto da escludere, infatti, una sua – ad oggi – eventuale ed ipotetica separazione a basso costo dall‘Olympique Lione visti gli splendidi rapporti che, sin da sempre, intercorrono tra le due parti (questo perché il classe ’91 ha mosso i primi passi della sua carriera proprio lì).

Ciò nonostante, a quel punto, non resterebbe far altro che prendere atto di quella che è la volontà del calciatore: quest’oggi vero e proprio simbolo del club francese e, al tempo stesso, anche capitano.

Anche vero però che, ammesso e concesso che gli agenti di Lacazette decidano per davvero di avanzare tale proposta, l’Inter dovrebbe a quel punto garantirgli, quantomeno, un triennale: ipotesi per cui il seguente affare, perlomeno ad ora, resta da considerarsi quasi impossibile.

Da cos’altro lo si può dedurre? Se non altro dal fatto che, proprio in queste ultime ventiquattr’ore, l’Inter ha, praticamente, portato ormai ai dettagli l’affare Thuram: calciatore che prenderà il posto di Edin Dzeko e che, gli stessi nerazzurri, sono riusciti a soffiare al Milan.