Salta tutto con l’Inter, sta per tornare alla Juve

I nerazzurri potrebbero finire per dire addio da un momento all’altro al calciatore. A pensarci è la ‘Vecchia Signora’, società che sta ragionando su questo ritorno

L’Inter, così come la restante parte di tutte le altre società, lavora costantemente alla programmazione della prossima stagione dove sarà, certamente, fondamentale provare a tornare a mettere le mani sullo Scudetto e, di conseguenza, sulla tanto ambita seconda stella.

Per far sì che tutto ciò accada, però, è doveroso compiere una più che degna campagna acquisti e, di questo, i primi ad esserne consapevoli sono proprio Marotta e Ausilio: coloro che, da dietro le quinte, offrono ormai da anni il miglior contributo possibile all’intera causa interista.

Di situazioni da dover essere limate, al momento, in casa Inter ce ne sono a bizzeffe: partendo proprio dal fatto che innumerevoli calciatori, trovandosi in scadenza di contratto, potrebbero e dovrebbero finire per dire addio a parametro zero: incominciando proprio dai vari Dzeko e Skriniar, ma anche dallo stesso Gagliardini (colui che, a differenza degli altri due, necessita di dover trovare ancora squadra però).

Ciò nonostante, risulta anche qualche altro attuale tesserato nerazzurro – prossimo alla scadenza nel prossimo 30 giugno – che, in caso di mancata estensione del contratto, finirà per dire addio anche lui alla ‘Beneamata’.

No, non è il caso di Stefan de Vrij – prossimo a dover siglare il rinnovo per cui manca solamente nero su bianco con un’intesa che, da tempo, è già stata trovata – ma dell’ormai storico Capitano Samir Handanovic, estremo difensore che a distanza di anni finirà per salutare definitivamente questi colori.

Ad oggi, non si sa ancora con assoluta certezza chi potrebbe subentrare al suo posto: certo è, però, che qualche papabile nome è già incominciato a spuntare fuori. Pensiamo ad esempio a Emil Audero, candidatura spuntata fuori nelle scorse settimane e che, pur venendo accostato ai nerazzurri, potrebbe anche finire per non prendere alcun volo con destinazione Milano. Ecco le presunte motivazioni.

Calciomercato, la Juve pensa ad Audero in caso di passaggio di Perin al Fenerbahce: Inter, occhio

‘La Gazzetta dello Sport‘ riferisce, in queste ultime ore, di un presunto e nuovo scenario che vede coinvolti sia Inter che Juve, ma soprattutto Emil Audero e Mattia Perin.

Proprio quest’ultimo, infatti, è stato accostato insistentemente al Fenerbahce nelle scorse ore: società che vuole arrivare a mettere le mani sullo stesso classe ’92 nel corso della prossima estate. Ciò vuol dire che, in caso d’addio dell’ex Genoa, la Juventus dovrebbe a quel punto correre ai ripari e, non a caso, è proprio ciò che ha già incominciato a fare. In che maniera? Guardandosi attorno.

Proprio la ‘rosea’ riferisce, infatti, che qualora Perin dovesse salutare, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe finire per avventarsi immediatamente su un loro ex tesserato: quale Emil Audero, colui che ha vestito la maglia ‘zebrata’ dal 2012 sino al 2017 e che, negli scorsi giorni, è finito per essere accostato all’Inter (anche qui sempre come secondo portiere).

Chi può rimetterci, dunque, sono proprio i nerazzurri con Marotta e Ausilio chiamati, a questo punto, a dover osservare attentamente la situazione.

Sul classe ’97 – chiamato all’addio, nonostante il contratto che lo vede legato in teoria alla Sampdoria sino a giugno 2026, per via della freschissima retrocessione in Serie B – vi soni finiti anche gli occhi di: Fiorentina, Empoli, Lazio, Bologna e, per l’appunto, Inter. I ‘blucerchiati’ lo valutano per una cifra sui 10 milioni di euro.