Bonucci segue Cuadrado: Inter, operazione assurda

By

Clamorosa ipotesi di mercato. L’ex Inter e Bari potrebbe finire per far ritorno in quel di Milano seguendo, di conseguenza, il colombiano. Il surreale tentativo

Leonardo Bonucci e Juan Guillermo Cuadrado figurano, al momento, tra i calciatori più chiacchierati dell’estate. Esterno colombiano a maggior ragione.

Proprio il classe ’88 è, infatti, recentemente stato ingaggiato dall’Inter: club che ha ufficializzato il suo nuovo arrivo nella serata di mercoledì 19 luglio.

Complice il suo contratto in scadenza con la Juventus, accordo che ha cessato di avere validità nello scorso 30 giugno, il colombiano – dopo otto lunghissimi anni trascorsi nel quartier generale bianconero – si è, dunque, trovato costretto a dover dire addio alla ‘Vecchia Signora’ accettando conseguentemente la proposta dell’Inter.

Sono stati i nerazzurri, a quel punto, ad assicurarselo a fronte di un accordo annuale con tanto di stipendio che si aggira sui 2,5 milioni di euro. Ciò nonostante, Cuadrado è solamente uno di quei tanti ex Juve che, negli anni, si è poi trasferito in quel di Milano. Pensiamo, ad esempio, ai vari profili riconducibili alle figure di: Asamoah, Conte, Marotta, Vidal e lo stesso ‘Panita’. Attenzione, però, perché potrebbero essercene altri di nuovi arrivi provenienti direttamente da Torino.

Tralasciando il solo Morata – centravanti richiesto espressamente richiesto da Inzaghi per tutta una serie di motivi, finito anche nel mirino di Roma, Milan e delle stesse ‘zebrette’ – un altro calciatore che negli scorsi giorni è stato accostato, anche lui, alla ‘Beneamata’ è sicuramente Leonardo Bonucci.

Un ritorno alquanto improbabile il suo in quel di Appiano ma che, per assurdo, può per davvero trovare posto al didentro della sede situata dalle parti di ‘Viale della Liberazione’. Ecco come.

Bonucci-Inter, spuntano nuovi rumors. Nerazzurri che direbbero no al tentativo di Lucci

Leonardo Bonucci, negli scorsi giorni, è finito al centro di importanti rumors di mercato. Complice il fatto che il calciatore sia stato, da poco, posto fuori rosa dalla Juventus. Come ormai risaputo, il giocatore è stato, inaspettatamente, raggiunto da alcuni dirigenti bianconeri quando ancora in vacanza venendo successivamente informato del tutto.

Emerge fuori, infatti, che così come accaduto al suo ex compagno di squadra Juan Guillermo Cuadrado, potrebbe anche lui finire per prendere direzione Milano.

Ad essere sinceri, recentemente, non si è fatto nient’altro che parlare a proposito dei nuovi e possibili tentativi che il suo agente Lucci potrebbe aver compiuto in favore dell’Inter. Lucci, rispettivamente della World Soccer Agency, che al momento – oltre ad avere Bonucci e Cuadrado stesso sotto gestione – cura da vicino anche gli interessi di qualche altro tesserato nerazzurro come ad esempio Correa.

Ad ogni modo, anche nel caso in cui questa presunta proposta tramite tentativo di intermediari di Bonucci dovesse, per assurdo, essere confermata sul serio, la ‘Beneamata’ risponderebbe ugualmente di no.