È fatta con l’Inter, ora visite mediche e firma: beffata la Juve

La partenza di Gosens all’Union Berlino spiana la strada per l’arrivo di Carlos Augusto all’Inter dal Monza, trovato l’accordo sulla base di un prestito con riscatto obbligatorio

Mesi di possibilità sfumate, tutte in favore della partenza di Robin Gosens verso il campionato tedesco di Bundesliga. Occasionissima per l’esterno ex Atalanta, prelevato dall’Inter lo scorso anno per 25 milioni, di dare un impulso importante nella sua terra natia pur non avendo mai calcato campi differenti da quelli di Serie A o delle coppe europee.

Il momento è finalmente arrivato dopo che l’ultima offerta da parte del Wolfsburg non ha trovato sbocchi importanti e il club ha virato per il danese Mæhle, anch’egli ex ‘Dea’. L’Union Berlino ha dunque approfittato del dietrofront della rivale di mercato per affondare definitivamente il colpo e portare nelle casse dell’Inter un gruzzolo decente, per non cadere in una minusvalenza eccessiva.

Al suo posto, poi, la dirigenza nerazzurra non ha perso tempo. I contatti per Carlos Augusto, terzino sinistro brasiliano in forze al Monza, erano avviati da tempo ma mancava proprio questa uscita di scena per poter slanciare la trattativa. Così è stato, senza indugi. La visita di Adriano Galliani, amministratore delegato del club brianzolo, in trasferta negli uffici di Viale della Liberazione ha suggellato questo patto, aprendo dunque alla cessione del calciatore brasiliano all’Inter sulla base di un prestito con opzione di riscatto obbligatorio.

Carlos Augusto all’Inter dopo Gosens, trattativa chiusa

Fra un anno i nerazzurri saranno dunque chiamati a versare nelle casse del Monza circa 13 milioni di euro. Un buon prezzo per un profilo di tutto rispetto e in costante maturazione, sondato anche dalla Juventus e inseritasi nell’affare per trovare il sostituto di Alex Sandro.

Intanto, prima di apporre la propria firma al contratto con l’Inter fino al 2028, Carlos Augusto dovrà seguire l’iter formale appositamente studiato dal Monza per evitare che il calciatore possa risultare svincolato il prossimo anno, momento chiave per il suo passaggio di consegne da un club all’altro. Attesa quindi la firma di rinnovo coi brianzoli fino al 2025, senza ulteriori scopi. Nelle prossime ore le rituali visite mediche prima della firma del contratto, con Carlos Augusto che potrebbe debuttare già sabato alla prima di campionato. Avversario, manco a farlo apposta, il Monza…