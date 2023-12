Inzaghi poco lucido: “Non abbiamo concesso nulla. Perché fuori Lautaro e Barella”

Il tecnico dell’Inter dopo il pari con la Real Sociedad: “Non voglio vedere musi lunghi, siamo agli ottavi per il terzo anno consecutivo”

“Siamo agli ottavi per il terzo anno consecutivo, voglio vedere sorrisi”. Inzaghi prova a mettere da parte la delusione per il brutto pareggio con la Real Sociedad che qualifica l’Inter agli ottavi di Champions da seconda del proprio girone.

Inzaghi è amareggiato e poco lucido nell’analisi della gara: “Abbiamo giocato bene contro un avversario di assoluto valore – le parole del tecnico nerazzurro al microfono di ‘Infinity’ – Non abbiamo concesso nulla e abbiamo avuto due occasioni nitide nel primo tempo, più altre due con Lautaro. Le chance più nitide sono state le nostre. In una è stato fischiato fuorigioco, ma sarebbe stato rivisto. Sono contento, la squadra non ha mai perso le distanze e coperto bene il campo”.

Ora agli ottavi l’Inter rischia seriamente di prendere una corazzata: “Non sono preoccupato per il sorteggio, ci qualifichiamo per il terzo anno consecutivo. Volevamo vincere per arrivare primi e dare una soddisfazione ai nostri tifosi, purtroppo non ci siamo riusciti però non voglio vedere musi lunghi”.

Sulle scelte fatte: “Siamo a dicembre e dobbiamo arrivare a giugno – ha detto riferendosi al turnover con le esclusioni dall’undici iniziale di Lautaro e Barella – Sono importantissimi ma dovevano tirare il fiato. Ci hanno aiutato negli ultimi trentacinque minuti”.