“Comprensibile”: Motta allo scoperto su Arnautovic

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico italo-brasiliano alla vigilia di Inter-Bologna, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia

La formazione di Simone Inzaghi e quella di Thiago Motta tornano ad affrontarsi due mesi e mezzo dall’ultima volta, in un appuntamento questa volta valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

“Domani scenderemo in campo cercando di praticare il nostro calcio. Chiaro che difronte a noi troveremo comunque una squadra come l’Inter che punta alla conquista dello scudetto e che soli pochi mesi fa ha disputato una finale di Champions”. Così ha parlato in conferenza stampa l’attuale tecnico dei felsinei alla vigilia di quest’affascinante appuntamento, che ricordiamo essere in gara unica, proseguendo poi in questo modo sulla questione.

“Avremo la possibilità di calcare il manto erboso di uno degli stadi più simbolici di sempre. Quale tipo di scelte farò? Sicuramente metterò in campo chi sta meglio, anche chi magari non ha preso parte all’ultimo impegno di campionato” – spiega.

“Siamo in un gran bel momento di forma. C’è grande energia positiva, c’è entusiasmo e vogliamo continuare su questa strada”. Conclude poi: “Cosa ho pensato all’addio di Arnautovic? Marko è un grande giocatore, ha fatto una scelta comprensibile. Gli auguro il meglio, se lo merita, ma non domani”.

Un Arnautovic chiamato, domani, a scendere in campo dal primo minuto e che troverà difronte a sé la sua ex squadra. Una squadra ancora costretta a rinunciare a uno dei propri calciatori di maggior spessore.

I convocati di Thiago Motta per l’Inter: out Orsolini

Riccardo Orsolini, tornato ad allenarsi in gruppo in questi ultimissimi giorni, non ha ancora recuperato al 100% della propria condizione fisica ed è per questo che Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna, ha deciso di escluderlo dall’elenco dei convocati per la sfida con l’Inter. Out anche Karlsson e Soumaoro. La lista completa:

“Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski;

Difensori: Beukema, Bonifazi, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch;

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski;

Attaccanti: Ndoye, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee”.

Novità in casa Inter: Sanchez e de Vrij puntano il Lecce

Simone Inzaghi, costretto a rinunciare ad Alexis Sanchez e a Stefan de Vrij anche per l’impegno di Coppa Italia in programma domani sera al ‘Meazza’ alle ore 21 contro il Bologna, spera in un pronto recupero dei due calciatori.

Il cileno e l’olandese, rispettivamente ai box per un leggero affaticamento muscolare e un risentimento agli adduttori (che in questo caso perdura dall’impegno di campionato disputatosi a inizio dicembre col Napoli), puntano ora a rientrare per la sfida di sabato pomeriggio che vedrà i nerazzurri impegnati in mura amiche contro il Lecce alle 18. Discorso tutt’altro che simile per Dumfries (ancora ai box) e Cuadrado, con quest’ultimo che tornerà a disposizione del tecnico piacentino tra circa tre mesi.