Il colombiano in scadenza a giugno con l’Atalanta sarebbe stato proposto alla dirigenza nerazzurra dal suo agente, lo stesso di Cuadrado

Solo il sostituto di Cuadrado, con Buchanan in pole. Dall’Inter viene esclusa la possibilità di un ulteriore innesto a gennaio, più precisamente di una prima punta vista la fragilità fisica di Sanchez e Arnautovic. Il nome ‘caldo’ rimane quello di Taremi, ma ad oggi l’iraniano è valutato maggiormente in vista di giugno, ossia come affare a zero. In tal senso occhio anche alla pista Martial. Per gennaio, invece, è emerso il nome di Muriel.

Anche il colombiano è in scadenza a giugno e probabilmente il suo nome è stato proposto alla dirigenza interista dal suo agente, Alessandro Lucci che poi è anche il procuratore del sopracitato Cuadrado. Da capire le intenzioni dell’Atalanta, che nel reparto avanzato è ‘corta’ quanto se non peggio l’Inter considerati gli infortuni di El Bilal e Scamacca.

Come Sanchez e Arnautovic, Muriel non è più un ragazzino: il prossimo 18 aprile spegnerà 33 candeline. È rimasto un calciatore discontinuo, dal potenziale in parte inespresso, con una giocata da fenomeno in grado però di risolverti una partita. Il profilo può insomma stuzzicare Inzaghi, come gli stessi Marotta e Ausilio. Molto dipenderà dall’Atalanta, se e soprattutto – nel caso – a quanto darebbe via il classe ’91 autore fin qui di 6 gol.

Lucci o gli stessi club potrebbe architettare un’operazione senza esborso economico, in sostanza uno scambio alla pari. Muriel in cambio di Stefano Sensi.

Calciomercato Inter, Sensi-Muriel con l’Atalanta

Ai margini della squadra di Inzaghi e fuori dai piani futuri dell’Inter, Sensi è alla ricerca di una nuova sistemazione per rilanciare la propria carriera.

Bergamo e Gasperini potrebbe essere le ‘soluzioni’ ideali (un po’ meno i carichi di lavoro del tecnico atalantino…), non si sposterebbe nemmeno troppo da Milano dove ha messo su famiglia.

Come Muriel, il suo contratto scade alla fine della stagione. Da sottolineare, poi, che il suo agente Riso vanta un eccellente feeling con il club orobico.