L’Inter lo ‘manda’ alla Juve: affare da 20 milioni

Nerazzurri pronti ad assicurarsi un’operazione di mercato in ottica di giugno, ma nel frattempo Marotta e Ausilio lasciano così la strada spianata ai bianconeri

Tre giorni esatti all’apertura ufficiale della finestra di calciomercato invernale, finestra che si concluderà poi il giorno 31 gennaio.

Proprio in quel lasso di tempo la formazione di Simone Inzaghi intende correre ai ripari apportando qualche cambiamento alla propria rosa, ora in netta difficoltà sul piano degli infortuni.

Tralasciando i guai fisici che hanno colpito Lautaro e Dimarco, che viaggiano spediti verso il recupero, a preoccupare seriamente in casa Inter è la situazione Cuadrado, calciatore costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico negli scorsi giorni e che la formazione quest’oggi vicecampione d’Europa perderà per almeno 3 mesi (Buchanan il candidato numero uno nella corsa al sostituto del colombiano).

Per il resto, salvo clamorosi colpi di scena, l’Inter non attuerà altre operazioni in entrata nel corso della finestra di mercato invernale. Diverso, invece, in ottica di giugno dove i nerazzurri hanno ormai in pugno Tiago Djalo e Zielinski a zero, proprio come confermato dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Uno scenario, questo, che potrebbe rendere del tutto in discesa la strada alla Juventus.

Zielinski-Inter verso la chiusura a zero: via libera alla Juve per uno tra Colpani e Ferguson

Ci siamo. L’affare Zielinski-Inter a zero viaggia spedito verso la chiusura in vista di giugno. Questo vuol dire che la Juventus, una delle candidate nella corsa al calciatore, dovrà andare in cerca di un altro centrocampista.

I bianconeri potrebbero così finire per guardare altrove, magari neanche lontano dal campionato di A dove sono già diversi i nomi dei centrocampisti finiti nel mirino del DS Cristiano Giuntoli, vedi i casi Colpani e Ferguson (altri profili monitorati dai nerazzurri per la propria mediana, l’ex Atalanta in particolar modo).

Ad aver attirato immediatamente le attenzioni di Inter, Juventus e Milan sono stati, infatti, i 6 gol realizzati in avvio di stagione dal classe ’99, protagonista di una partenza da urlo. Nel caso dell’attuale numero 19 degli emiliani, invece, ammontano a 4 i gol messi a segno in quest’annata al fianco della formazione di Thiago Motta, tecnico che sta riuscendo a valorizzare al meglio i propri tesserati (vedi Zirkzee).

Di 20-25 milioni di euro la valutazione di entrambi i centrocampisti, prossimi all’addio dai rispettivi club al termine di quest’annata visto quanto compiuto di buono in questi ultimi tempi al servizio delle proprie formazioni.