Colpo a zero in Serie A: “Ormai è dell’Inter”

Ennesima conferma in arrivo, Marotta ha già concordato un altro affare a titolo gratuito in vista della prossima estate. Si tratta di un nome da urlo

Importanti aggiornamenti di mercato in casa Inter per l’affare Buchanan, calciatore atteso a Milano nella giornata di giovedì per poter siglare il proprio accordo coi nerazzurri.

Il classe ’99, nei radar di Marotta e Ausilio da oltre un anno di tempo, dirà addio al Club Brugge trasferendosi alla corte di Simone Inzaghi per una cifra pari a 7 milioni di euro più bonus, un affare complessivo di poco sotto i 10 milioni. Il laterale belga, ricercato anche dal Manchester City nelle scorse settimane, si unirà alla formazione vicecampione d’Europa in carica grazie a un accordo dal quale beneficerà di uno stipendio da 1,5 milioni a stagione a salire.

Questo il primo colpo in entrata battuto dai nerazzurri a gennaio, e forse anche l’ultimo salvo clamorosi colpi di scena. Diverso, invece, in ottica di giugno dove la sensazione è quella che l’Inter abbia già in pugno non solo Taremi e Djalo, quest’ultimo finito anche sotto il mirino della Juve da diverse settimane, ma anche Piotr Zielinski in particolar modo. Un affare già citato da noi di Interlive.it e dal quale emergono ora nuove conferme.

Auriemma a ‘Pressing’: “Zielinski ormai è dell’Inter”

Piotr Zielinski e l’Inter sono sempre più vicini tra loro. Un primo indizio lo si era avuto dalle parole rilasciate dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nelle scorse settimane e ora, a distanza di qualche giorno, ecco che emerge fuori un’altra conferma.

Il giornalista Raffaele Auriemma, da sempre molto vicino all’ambiente Napoli, una volta intervenuto direttamente dagli studi di ‘Pressing’ ha fatto il punto della situazione affermando: “Zielinski ormai è dell’Inter, vi dico di più: ‘Se Elmas fosse rimasto al Napoli, sono certo che il polacco non avrebbe più giocato proprio per via di questa operazione coi nerazzurri’. I ‘partenopei’ sono ora in piena confusione’.