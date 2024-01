Buchanan in sede per la firma del contratto

By

Dopo le visite mediche e l’idoneità sportiva, il laterale canadese ha fatto tappa in sede per legarsi al club nerazzurro. Ecco i dettagli

Tajon Buchanan sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo le rituali visite mediche all’Humanitas di Rozzano e l’idoneità sportiva al centro Coni, il laterale belga si è recato in viale della Liberazione per firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino a giugno 2028.

Sbarcato stamane allo scalo privato di Linate, il classe ’96 guadagnerà circa 1,5 milioni netti a stagione. Il nazionale del Canada arriva per sostituire l’infortunato Cuadrado, operatosi al tendine d’Achille sinistro e out fino a marzo, e costerà alla società di viale della Liberazione poco meno di 10 milioni di euro tra parte fissa (7,5 milioni) e bonus. Tra cartellino e ingaggio lordo, l’affare Buchanan è un investimento di circa 23 milioni di euro.