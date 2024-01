Il club attiva l’opzione di rinnovo: niente affare a zero

Inter costretta a dirgli addio, sfuma l’altro affare a titolo gratuito di cui avrebbero potuto rendersi protagonista Marotta e Ausilio

È quello di Tajon Buchanan il primo colpo in entrata chiuso a gennaio dall’Inter, e forse anche l’ultimo. Diverso invece in ottica di giugno, dove l’intera dirigenza di ‘Viale della Liberazione’ ha già sottomano tutta una serie di colpi a parametro zero.

Quelli di Zielinski, Taremi e Tiago Djalo i nomi che garbano particolarmente a Beppe Marotta e Piero Ausilio, nomi per l’appunto con cui il duo dirigenziale dell’Inter avrebbe già stretto un accordo verbale e di conseguenza destinati ad approdare a Milano a titolo prettamente gratuito, salvo clamorosi ribaltoni. Non solo.

Nel recente passato tutta una serie di calciatori erano finiti per essere accostati alla formazione quest’oggi vicecampione d’Europa a causa dell’accordo in scadenza coi rispettivi club. In questi s’ha da considerarsi anche un giocatore che ha recentemente esteso la durata del proprio accordo con una delle più storiche e blasonate società europee di sempre.

UFFICIALE, attivata l’opzione di rinnovo per Wan-Bissaka: era stato accostato all’Inter

Il Manchester United ha deciso in questi ultimissimi giorni di attivare l’opzione di rinnovo per un’altra stagione presente nel contratto di Aaron Wan-Bissaka, allora in scadenza a giugno.

A comunicarlo gli stessi ‘Red Devils’ tramite una nota diramata sui propri canali social, nota in cui si apprende anche dei prolungamenti di contratto di Hannibal Mejbri e di Victor Lindelof, con quest’ultimo accostato in passato all’Inter proprio come il laterale di destra di nazionalità inglese, ora legato alla formazione di Erik ten Hag da un nuovo accordo valido sino a giugno 2025.