Colpo in Francia: Inter, ecco il ‘sostituto’ di Djalo

Il centrale lusitano, reo di aver raggiunto mesi fa un’intesa verbale coi nerazzurri, si avvicina sempre più alla Juve. C’è il nome del possibile sostituto

Quella che vede coinvolti Tiago Djalo e l’Inter è una storia di cui si sente parlare da febbraio 2023, prima che il difensore portoghese di proprietà del Lille rimediasse la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Complice l’accordo in scadenza a giugno 2024 con la società francese, i nerazzurri hanno poi deciso di rinviare la questione al futuro. L’intento di Marotta e Ausilio, infatti, è sempre stato quello di provare a far proprio il calciatore in vista della prossima estate, tanto da aver raggiunto un principio d’intesa col ragazzo in queste ultime settimane.

Il classe ’00 però, finito anche nel mirino di Atletico Madrid e Juventus in particolar modo, in queste ultime settimane si è avvicinato sempre più proprio ai bianconeri, coloro che nella persona del DS Cristiano Giuntoli avrebbero già ottenuto il sì del Lille per un trasferimento anticipato di Djalo con un mini indennizzo a gennaio (anche il calciatore ha già aperto ai dialoghi).

Una situazione che, quindi, preoccupa fortemente i nerazzurri in questo momento, con questi ultimi costretti a dover correre ai ripari nel caso in cui la ‘Vecchia Signora’ dovesse riuscire a completare l’affondo per l’ex Milan. Questo uno dei possibili scenari.

Idea Maripan se sfuma Djalo: il cileno può venir proposto tramite agenti

È quella di Guillermo Maripan, ora vicinissimo al Rennes, l’idea che potrebbe prendere piede in casa Inter nel caso in cui dovesse sfumare l’operazione Djalo a zero.

Il difensore cileno, valutato sui 10 milioni di euro e legato al Monaco da un accordo valido sino a giugno 2025, potrebbe infatti finire per essere proposto ai nerazzurri in estate tramite agenti come possibile soluzione low-cost. Il classe ’94, col vizio del gol tra le proprie corde, ha già raccolto 12 gettoni in stagione al fianco della formazione francese trovando, inoltre, la via del gol già in una circostanza. Tre, invece, le reti realizzate dall’esperto centrale di difesa 29enne, alto 193 cm, nella passata annata.