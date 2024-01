I tre nomi di Marotta: “Haaland, De Bruyne e Bellingham”

L’Amministratore Delegato nerazzurro coinvolto in un simpatico siparietto che l’ha visto protagonista negli scorsi giorni. I dettagli dell’accaduto

Beppe Marotta, in vesti di dirigente dell’Inter a partire dal dicembre 2018 e fresco di rinnovo siglato sino al 2027, continua a fare le veci dei nerazzurri dal difuori del campo, precisamente sul mercato.

Quelli di Zielinski e Taremi, infatti, i prossimi due affari a titolo gratuito prenotati dall’ex dirigente bianconero e dal suo braccio destro Piero Ausilio, attuale Direttore Sportivo della formazione vicecampione d’Europa in carica.

Più trascorrono i giorni e più questi due nomi si avvicinano all’approdo a Milano a parametro zero, non a caso si vocifera che all’incirca una settimana fa sia andato in scena un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage dell’iraniano, pronto a stringere nuovi colloqui con l’Inter al termine della Coppa d’Asia.

Quanto al polacco, invece, è una situazione che si avvicina sempre più alle fasi finali della trattativa e per la quale occorre soltanto la firma da parte del calciatore per rendere ufficiale il suo passaggio alla corte di Simone Inzaghi in estate.

A sorprendere è il fatto che uno come Beppe Marotta, tra i miglior dirigenti italiani se non addirittura il più illustre, abbia il tempo di occuparsi anche di altre faccende extra-campo, proprio come potuto constatare dalla gentil concessione dell’ex dirigente della Juventus, colui che negli scorsi giorni ha preso parte a un incontro amichevole col noto rapper Fedez in cui si è discusso di calciatori, per non dire ‘extraterrestri’, del calibro di Haaland, De Bruyne e Bellingham.

Fedez stuzzica Marotta con tre nomi: “Io a capo dell’Inter? Comprerei Haaland, De Bruyne e Bellingham”

L’Amministratore Delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha recentemente partecipato a ‘Wolf – Storie che contano’, il podcast condotto da Fedez, altro personaggio pubblico che su invito dell’esperto dirigente dell’Inter ha elencato tre nomi ben precisi, nomi che lo stesso rapper proverebbe a regalare alla formazione di Inzaghi qualora ne avesse la possibilità.

“Chi compreresti se ti trovassi nei panni di dirigente dell’Inter? Elencami tre nomi” – questo l’assist servito da Marotta nei confronti di Fedez, che ha così controbattuto: “Haaland, De Bruyne e Bellingham”. A quel punto, è poi arrivata la replica dello stesso Amministratore Delegato nerazzurro che, in risposta al commento di Fedez, ha affermato: “Hai scelto alcuni dei migliori al mondo. Sono fortissimi e ci vorrebbero veramente tanti soldi per comprarli”.