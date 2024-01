Adios Inter, lo prende l’Atletico: prestito con obbligo

Diego Simeone e il proprio staff tecnico, prossimi avversari dei nerazzurri in Champions, pronti a chiudere per un centrocampista ricercato anche da Ausilio

È in programma il prossimo 20 febbraio Inter-Atletico Madrid, match d’andata valido per gli ottavi di finale di Champions League che prenderà il via al ‘Meazza’ alle ore 21:00. A seguire tre settimane dopo la sfida di ritorno fissata il giorno 13 marzo in quel del ‘Wanda Metropolitano’.

Va detto, però, che le due formazioni (entrambe in un ottimo momento di forma) ancor prima di trovarsi sul campo da avversarie, sono già finite per scontrarsi in qualche modo sul mercato nelle settimane precedenti. Proprio in questi ultimissimi giorni, infatti, i ‘Colchoneros’ hanno mosso importanti passi in avanti per una pedina sulle cui tracce vi era inizialmente finito anche il club meneghino.

Trattasi di Matt O’Riley, centrocampista anglo-danese classe ’00 ora in forza al Celtic che con questa maglia indosso ha già messo a referto 10 reti e 11 assist in questa prima parte di stagione. Numeri da capogiro, a maggior ragione se si considera il fatto che stiamo pur sempre parlando di un mediano.

L’ex Fulham aveva attirato l’attenzione di Inter e Girona proprio grazie a questa serie di prestazioni, prestazioni che non sono passate inosservate nemmeno all’Atletico Madrid, club pronto a portare a termine la trattativa per il centrocampista 23enne, legato a sua volta agli scozzesi da un accordo valido sino al 2027.

Arrivata la prima offerta dell’Atletico per O’Riley: l’Inter si è già tirata fuori

L’Atletico Madrid è intenzionato a fare sul serio per Matt O’Riley, tanto da aver recentemente presentato al Celtic un’offerta in prestito con obbligo di riscatto per il centrocampista classe ’00. A riferirlo ‘Sky Sports UK’.

Uno scenario, questo, anticipatovi in realtà da Interlive.it a inizio mese, testata giornalistica che aveva già parlato di questa possibilità. L’interesse riposto da parte dei nerazzurri nei confronti dell’ex Fulham parte proprio dalla persona di Piero Ausilio, Direttore Sportivo del club meneghino che aveva già notato un qualcosa di importante nelle doti tecniche possedute da parte del centrocampista anglo-danese, un interesse poi tramontato a causa dell’accelerata data dall’Inter all’affare Zielinski, club pronto a portare a termine la seguente operazione in ottica di giugno.

Una situazione, questa, che rende all’Atletico Madrid la strada del tutto in discesa per Matt O’Riley, calciatore espressamente domandato dal tecnico Diego Simeone, a caccia di nuovi rinforzi in mediana dopo l’ottima stagione di cui i ‘Colchoneros’ si stanno rendendo protagonisti in campionato e in Europa.