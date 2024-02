Inter-Juve, Lautaro a caccia del record storico

Diciannove gol in altrettante gare di A per il ‘Toro’ di Bahia Blanca, che contro i bianconeri vuole tagliare un altro importante traguardo

Lautaro Martinez non vuole più fermarsi. Già 22 le reti realizzate in stagione dal forte centravanti argentino, 19 di queste in campionato. È lui, di fatto, a guidare la classifica dei marcatori di Serie A, con un vantaggio di 7 gol rispetto a Dusan Vlahovic, prossimo avversario sul campo dei nerazzurri.

Numeri, questi, che hanno permesso al classe ’97 di piazzarsi all’ottavo posto della classifica dei miglior marcatori di sempre dell’Inter, con l’ex Racing Club fermo a quota 124 reti a pari merito con Mauro Icardi. L’attuale numero 10 dell’Inter sta continuando a confermarsi un’icona assoluta di questa squadra, tant’è che quel che si vocifera dalle parti di Appiano è che i nerazzurri non disponessero di un Capitano così rispettato e seguito come Lautaro dai tempi di ‘Pupi’ Zanetti, ora vicepresidente di questo club.

I compagni di squadra del ‘Toro’ hanno dato l’impressione di sentirsi ancor più sicuri di sé in questa stagione con l’argentino in campo al proprio fianco, in fin dei conti parliamo di un calciatore che è sempre stato presente per la formazione di Simone Inzaghi e che nelle ultime 87 gare a cui ha preso parte il club meneghino ne ha saltate soltanto due per infortunio, quelle in campionato contro Lecce e Genoa nel finale dello scorso dicembre.

Lautaro Martinez, autore di 9 titoli vinti negli ultimi tre anni (6 di questi con l’Inter), ha fame di nuove vittorie e non vede l’ora di incidere il proprio nome in tante altre classifiche, a maggior ragione se appartenenti a questa squadra. Contro la Juventus, infatti, potrebbe arrivare il 20esimo sigillo in campionato per l’ex Racing, rete che a quel punto permetterebbe al diretto interessato di raggiungere un altro importante record.

Lautaro può diventare il terzo interista a realizzare almeno 20 gol in tre stagioni consecutive di A

Lautaro Martinez proverà a mettere a segno la sua rete numero 20 in campionato già durante Inter-Juventus, match il cui fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di domenica sera al ‘Meazza’.

Nel caso in cui le cose dovessero andare per il verso giusto, l’argentino riuscirà a diventare già nella 23esima giornata di campionato il terzo interista a segnare 20 gol in campionato per tre stagioni di fila. Prima d’ora, nella storia dell’Inter, ci erano riusciti soltanto Giuseppe Meazza e Stefano Nyers, in grado di ripetersi dal 1929-30 al 1933-34 e dal 1948-49 al 1951-52.