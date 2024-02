L’Inter lo ha strappato alla rivale: “È una genialata”

Colpaccio in arrivo per i nerazzurri. Marotta e Ausilio lo hanno fatto ancora, altro affare a parametro zero in dirittura d’arrivo

L’Inter, come ampiamente già dimostrato in passato, continua a lavorare su più fronti e pensa non soltanto al campo ma anche al mercato in ottica futura.

Dopo aver acquistato Tajon Buchanan nella finestra invernale, infatti, Marotta, Ausilio e il resto della dirigenza hanno rivolto tutta la propria attenzione nei confronti di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Il centravanti iraniano approderà all’Inter a titolo gratuito a giugno, club con cui firmerà un triennale da circa 3 milioni di euro a stagione (in alternativa un biennale con opzione).

Stesso e identico tipo di discorso anche per il centrocampista polacco, giunto ormai alla rottura definitiva col Napoli (a tal punto che i ‘partenopei’ hanno già fatto fuori il classe ’94 dalla lista Champions, con quest’ultimo che ora rischia l’esclusione anche dalla lista di A).

L’ex Empoli si legherà anche lui ai nerazzurri nella prossima estate a mezzo di un accordo quadriennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus (nella peggiore delle ipotesi potrebbe venir trovato un accordo a metà strada sulla base di un triennale con opzione).

Quel che è certo, insomma, è che la formazione vicecampione d’Europa in carica è pronta a mettere a segno un doppio colpo a parametro zero da urlo. A trarne beneficio è proprio il club meneghino, che a partire dalla prossima stagione potrà contare non soltanto su un centravanti di tutto rispetto, ma anche su un centrocampista dall’alta caratura come Piotr Zielinski. Ne è dello stesso avviso anche un calciatore del passato.

Andrea Lazzari: “Privarsi a zero di Zielinski è pura follia, l’affare lo fa chi lo prende gratuitamente”

Andrea Lazzari – ex calciatore di Atalanta, Cagliari, Fiorentina e Udinese (tra le tante) – una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’ ha analizzato la situazione Zielinski, centrocampista che viaggia sempre più spedito verso l’approdo a Milano a parametro zero. Queste le sue dichiarazioni:

“Zielinski è uno di quei giocatori che hanno avuto una crescita esponenziale, penso che sia finalmente arrivato all’apice della sua carriera. Ogni qualvolta scende in campo è capace di esprimere un gioco fantastico. Privarsene a zero è pura follia. Una genialata, invece, acquistarlo a titolo gratuito. Forse non è riuscito a diventare un top player assoluto a causa della discontinuità che ha avuto, ma parliamo di un calciatore fortissimo”.