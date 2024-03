Clamoroso Lautaro: “Proposto alla Juventus”

Oggi l’argentino è un protagonista assoluto del calciomercato anche se il suo futuro, a meno di colpi di scena, sarà a Milano e con la maglia dell’Inter

Non solo Inzaghi, l’Inter vuole tenersi stretta anche il suo capitano e giocatore simbolo: Lautaro Martinez. In tal senso, le prossime settimane potrebbero essere decisive.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, il prossimo 13 aprile a Madrid dovrebbe andare in scena un incontro forse decisivo con l’agente del numero 10, Alejandro Camano. In quello stesso giorno, la squadra di Inzaghi affronterà l’Atletico nel match di ritorno degli ottavi Champions…

Le parti dovranno colmare la differenza di circa due milioni tra domanda e offerta: Lautaro e il suo procuratore puntano a strappare un ingaggio da top player, sui 10 milioni a stagione. I nerazzurri partono da 8, ma potrebbero avvicinarsi sensibilmente alle richieste del proprio centravanti attraverso una serie di bonus più e meno facili da raggiungere.

“Adesso il nostro compito è guardare il presente, dando un occhio al futuro cogliendo delle opportunità, come i calciatori a parametro zero. Più avanti cominceranno le trattative per gli acquisti e poi i rinnovi di chi rappresenta parte integrante del nostro progetto. Raramente mi è capitato di avere professionisti così attaccati alla maglia, è chiaro che alcuni contratti andranno rinnovati, tuttavia non c’è alcuna ansia né da parte nostra né da parte loro”.

Prima della gara con l’Atalanta, Marotta ha rimandato ai prossimi mesi, si potrebbe dire a fine stagione la questione prolungamenti, ma la verità è che la dirigenza intende chiudere prima la pratica. Specie per la firma (fino al 2029) di Lautaro, autore fin qui di una stagione strepitosa: 26 gol in tutto, 23 in Serie A che vuol dire -13 dal record (36 centri) di Gonzalo Higuain e Ciro Immobile.

Lautaro e il retroscena sulla Juventus: “Proposto a 11 milioni”

I rumors sull’argentino si susseguono, uno degli ultimi chiama in causa addirittura la Juventus. Quello svelato dall’intermediario Massimo Brambati è un retroscena che ha del clamoroso: “Lautaro era stato proposto alla Juventus a 11 milioni di euro – le sue parole a ‘Tmw Radio’ – Questo è avvenuto quando c’erano ancora Nedved e Paratici, poi l’attaccante andò all’Inter” che per il cartellino del classe ’97 – nella primavera del 2018 – sborsò circa 25 milioni di euro.