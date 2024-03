Gratis all’Inter a giugno: fa tutto Marchisio

L’ex centrocampista juventino, ora in vesti di procuratore sportivo, potrebbe risultare decisivo in un’eventuale trattativa coi nerazzurri. Clamoroso scenario in vista

È stato nell’ottobre 2019 che si è consumato l’addio di Claudio Marchisio dal calcio giocato, col classe ’86 rimasto ugualmente a stretto contatto col mondo del pallone anche negli anni a venire. A testimoniarlo la nuova esperienza intrapresa ufficialmente soltanto qualche settimana fa dal diretto interessato.

L’ex Juve è infatti entrato a far parte della Circum, agenzia sportiva specializzata all’interno del mercato delle procure sportive in cui figurano anche l’U19 nerazzurro Francesco Stante e Loris Karius, autore di quella clamorosa papera compiuta in finale di Champions contro il Real Madrid e ora a difesa dei colori del Newcastle a mezzo di un accordo che scadrà soltanto nel prossimo giugno.

Alquanto deludente la stagione vissuta sinora dall’ex Liverpool, con all’attivo 1 solo gettone in questa regular-season. È soltanto una questione di tempo l’addio del classe ’93 dall’Inghilterra, con l’estremo difensore tedesco che ha già incominciato a interrogarsi sul proprio futuro.

L’Inter uno di quei club a cui Karius è finito per essere accostato soltanto qualche mese fa, con l’attuale numero 18 dei ‘Magpies’ rivoltosi ora in prima persona a Claudio Marchisio per programmare assieme il proprio futuro. Ad annunciarlo è stato direttamente l’ex Besiktas.

“Mi sono affidato a Marchisio”: Karius può così venir proposto all’Inter in estate

In una lunga intervista concessa davanti ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, Loris Karius è tornato a parlare non soltanto del proprio rapporto con la compagna Diletta Leotta, nota conduttrice televisiva e bordocampista per Dazn, ma anche a proposito del proprio futuro in termini calcistici.

“Vivere lontano da Diletta non è per niente facile. Durante i giorni liberi cerchiamo di vederci, ma non sempre ci riusciamo” – esordisce. “Il calendario in Inghilterra è molto fitto. Cosa ne penso della Serie A? Sarebbe un’ottima soluzione. Se ci fossero delle buone opzioni, indipendentemente dalla vicinanza con la mia famiglia, potrei farci un pensierino” – spiega. “È un campionato che seguo da sempre e che mi intriga molto. Il mio futuro? C’è Claudio Marchisio che conosco molto bene, è un mio amico e penso che sia la persona migliore a cui possa rivolgermi, mi sono già affidato alla sua agenzia” – conclude.

Loris Karius, dunque, potrebbe così finire per essere proposto ad alcune big italiane, Inter inclusa (in questo caso in vesti di vice Sommer). Al momento, però, i piani dei nerazzurri sono ben altri. La volontà del club meneghino, in vista della prossima stagione naturalmente, è infatti quella di affiancare all’estremo difensore svizzero un portiere di medio-bassa età (quelli di Bento e Di Gregorio i principali nomi) che possa essere in grado di raccogliere l’eredità dell’ex Bayern Monaco nella stagione a venire (e quindi nella regular season 2025-26).