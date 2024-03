“Sensazioni negative”: non solo Acerbi, Inzaghi è nei guai

Piove sul bagnato in casa Inter, nerazzurri in emergenza. Nel frattempo già andata in scena l’udienza dell’ex difensore biancoceleste con la Procura federale

Prima l’eliminazione dalla Champions per mano dell’Atletico, poi il caso Acerbi (ascoltato nelle scorse ore in video-conferenza direttamente dal procuratore Chiné) e infine anche la faccenda societaria, con Steven Zhang appeso ora a un vero e proprio filo per via del no ricevuto direttamente da Oaktree in merito al riscadenziamento del debito. Così facendo, quindi, il club meneghino può concedersi di tirare un mezzo sospiro di sollievo solo ed esclusivamente per il suo 20esimo Scudetto, che appare di giorno in giorno sempre più vicino.

Piovono infatti grandi incertezze sull’imminente futuro, e non solo, di Francesco Acerbi, difensore che nel momento in cui dovessero essere confermate le offese razziali rivolte all’indirizzo di Juan Jesus durante Inter-Napoli dello scorso 17 marzo rischierebbe una squalifica di almeno 10 giornate, un’ammenda dai 10 ai 20 mila euro, l’esclusione dall’elenco dei convocati di Spalletti a #Euro2024 e addirittura la rescissione di contratto coi nerazzurri, con l’accordo che scadrà a giugno 2025.

A risultare decisive saranno le prossime ore, col classe ’88 che al termine della video-call andata in scena in mattinata con la Procura federale ha avuto tempo e modo di prendere parte all’allenamento odierno al pari dei propri compagni di squadra, cosa in verità già accaduta nel pomeriggio di ieri.

A questo punto, quindi, il pensiero non può che andare alla prossima sfida di campionato, coi nerazzurri attesi il prossimo 1 aprile in mura amiche contro l’Empoli, match in cui il tecnico Simone Inzaghi rischia di dover fare a meno non soltanto del proprio numero 15, ma anche di un altro suo importante elemento difensivo quale Stefan de Vrij, che ha rimediato nel pomeriggio di ieri un infortunio che l’ha costretto ad abbandonare anzitempo il ritiro della Nazionale di calcio olandese.

Infortunio de Vrij, brutti presentimenti sulle condizioni dell’olandese: Empoli a forte rischio

In seguito al problema muscolare agli adduttori riscontrato da Stefan de Vrij durante l’allenamento di ieri con la propria Nazionale, il centrale olandese è stato costretto a rientrare in anticipo a Milano. Una decisione, questa, presa di comune accordo tra il calciatore e il CT Ronald Koeman.

L’ex difensore della Lazio ha già svolto tutti gli accertamenti del caso quando ancora in Olanda e, nel caso in cui gli esami clinico-strumentali dovessero confermare le sensazioni iniziali, ecco che a quel punto il classe ’92 sarebbe a fortissimo rischio per la sfida casalinga dell’1 aprile contro l’Empoli (esito che verrà comunicato all’Inter tra oggi e domani).

Non filtra nulla di buono, al momento, sulle condizioni dell’attuale numero 6 nerazzurro e, tenendo conto anche della vicenda in cui si trova attualmente coinvolto Francesco Acerbi, ecco che a quel punto il tecnico piacentino potrebbe optare per l’inserimento di Yann Bisseck nei tre di difesa (da capire soltanto chi agirebbe in vesti di braccetto di sinistra, se il centrale tedesco oppure Bastoni).

Viaggia, invece, spedito verso il recupero Carlos Augusto, pedina che ha rimediato un’elongazione muscolare al soleo della gamba destra durante il match dello scorso 9 marzo contro il Bologna e che dovrebbe finire per recuperare per la prossima sfida in programma contro i toscani.