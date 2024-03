A Marotta non riesce la doppietta: De Laurentiis chiude l’accordo

La mossa del Napoli che mette fine ai rumors sul possibile doppio colpo a zero dell’Inter. Ecco tutti i dettagli

L’Inter ha già completato metà, se non di più del prossimo calciomercato estivo. Ormai sicuri da diverse settimane gli ingaggi a costo zero di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski.

Il bomber iraniano effettuerà le visite mediche in gran segreto, dopo quelle programmate e poi annullate a Milano visto il clamore che aveva suscitato la notizia, nonché le proteste furiose dei tifosi del Porto. Il classe ’92 si legherà ai nerazzurri fino a giugno 2026, più opzione per un altro anno e con uno stipendio di circa 3-3,5 milioni a stagione.

La mezz’ala polacca ha invece già svolto le visite mediche all’indomani di Milan-Napoli dello scorso 11 febbraio. Con il club di Zhang, forse ancora per poco, ha poi siglato un triennale da circa 4-4,5 milioni a stagione più opzione per una ulteriore stagione. In queste settimane c’è chi ha parlato di possibile doppietta a zero dagli azzurri, ipotizzando un tentativo da parte di Marotta e soci per Alex Meret, il portiere titolare della squadra di Calzona in scadenza anch’egli a giugno.

Il ventisettenne friulano, il migliore in campo in Inter-Napoli del 17 marzo, è apprezzato in viale della Liberazione ma non è mai stato un obiettivo concreto della dirigenza. In questi anni il suo agente, Federico Pastorello intermediario per Taremi, ha provato a piazzarlo in nerazzurro, senza però ottenere il via libera dell’Inter considerate anche le difficoltà di una eventuale trattativa con De Laurentiis.

Tornando al presente, Meret era sì in scadenza, però il Napoli aveva dalla sua un’opzione per il prolungamento fino al 2025 attivabile in caso di raggiungimento del 70% di presenze nell’annata in corso. Tale percentuale è stata raggiunta, così la società azzurra – come riportano diverse fonti – ha fatto scattare l’opzione rinnovando il contratto del suo estremo difensore.

Adesso Meret non è più in scadenza, tuttavia potrebbe ugualmente lasciare Napoli in estate in caso di proposta vantaggiose. Le parti potrebbero però pure sedersi attorno a un tavolo e allungare l’accordo oltre il 2025.

Bento per il dopo Sommer

Per il futuro, ovvero per il dopo Sommer in attesa dell’esito degli esami alla caviglia dello svizzero, il prescelto dall’Inter sarebbe Bento dell’Athletico Paranaense.

Venticinque anni a giugno e in possesso di passaporto italiano, Bento avrebbe già un accordo di massima con Ausilio dall’estate scorsa. Nel suo contratto è presente una clausola da 60 milioni, ma ovviamente l’Inter spera di prenderlo a molto meno. Più o meno per circa 14/15 milioni, anche se il presidente dell’Athletico, Mario Celso Petraglia, è considerato un osso duro. La società avrebbe una sorta di prelazione verbale con il club brasiliano, ma ciò non vuol dire che l’affare sia già fatto.