Intervento Gravina e sentenza ribaltata: decisione su Acerbi

Il Napoli, che non ha ancora digerito la decisione presa dal Giudice Sportivo in merito al caso Juan Jesus, è impossibilitato a presentare ricorso. Ecco cosa può accadere però

Il club attualmente presieduto da Aurelio De Laurentiis si è, giustamente, mostrato contrario alla decisione presa da Mastrandrea in merito al caso Acerbi-Juan Jesus, sviluppatosi in data 17 marzo durante il secondo tempo di Inter-Napoli.

A testimoniarlo i due comunicati rilasciati dagli azzurri sul proprio sito ufficiale, prima quello inerente all’assoluzione del centrale di attuale proprietà dell’Inter e in seguito quello volto alla disputa del turno valvole per la 30esima giornata del campionato di Serie A, occasione in cui il club ‘partenopeo’ ha già fatto sapere che non indosserà alcuna patch anti-razzismo sulle proprie divise da gioco, proseguendo così la propria battaglia totalmente da solo.

Il Napoli, ricordiamo, non ha alcuna possibilità di presentare ricorso. Caso Acerbi-Juan Jesus che s’ha, quindi, da considerarsi praticamente archiviato, anzi: è Gabriele Gravina, attuale Presidente della FIGC, la sola ed unica figura in grado di “impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime“ (proprio come riportato nell’articolo 102 del Codice di Giustizia sportiva.

Un passo, questo, mosso in verità dal vertice della Federazione Italiana Giuoco Calcio già nella passata annata, momento in cui Gravina stesso si mostrò contrario riguardo la decisione presa dal Giudice Sportivo in merito ai fischi piovuti all’indirizzo di Romelu Lukaku, calciatore preso di mira dal popolo bianconero in occasione di Juventus-Inter del 4 aprile scorso, match valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia.

Facendo riferimento alla notizia rilanciata da ‘La Gazzetta dello Sport’, però, Gravina non interverrà per ribaltare la decisione presa sul caso Acerbi-Juan Jesus. Evidentemente, l’attuale Presidente della FIGC si trova in totale accordo con la disamina fatta dal Giudice Sportivo, quella di assolvere il calciatore Francesco Acerbi per incompletezza di elementi.

“Accetto il verdetto del Giudice Sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus. Tutti, in realtà, devono accettare la sentenza. Sul piano umano, invece, non mi esimerò dall’abbracciare il difensore dell’Inter non appena lo incontrerò”. Queste, intanto, le dichiarazioni rilasciate da Gravina durante la conferenza stampa tenutasi in queste ultimissime ore.