All-in su Lautaro: 95 milioni e il bomber

Una big europea pronta a compiere un tentativo in estate per il ‘Toro’ in caso di mancata chiusura per Osimhen, ecco di chi si tratta

Victor Osimhen e Lautaro Martinez, nonostante quest’ultimo sia ad un passo dal rinnovo con l’Inter (che può arrivare entro il finale di stagione), saranno due dei nomi più caldi che circoleranno sul mercato nel corso della prossima finestra estiva.

Con ogni probabilità, infatti, il centravanti di attuale proprietà del Napoli finirà per separarsi dai ‘partenopei’ al termine di questa stagione. Di conseguenza, l’attaccante nigeriano è così finito per trovar posto sul taccuino di diverse big di Premier, Chelsea in particolar modo.

I ‘Blues’, che dovranno far registrare un utile di 100 milioni di euro entro il 30 giugno pur di evitare penalizzazioni in classifica a seguito delle normative previste dal Fair Play finanziario (proprio come riportato da ‘Calciomercato.it‘), sono a caccia di cambiamenti all’interno del proprio reparto avanzato ed è da qui che nasce l’interesse per l’ex Lille.

Certo, non sarà affatto facile riuscire a chiudere per il classe ’98, la cui valutazione di mercato si aggira sui 150 milioni di euro, e così gli inglesi potrebbero provare a ripiegare su Lautaro Martinez, centravanti per cui la formazione attualmente guidata da Mauricio Pochettino potrebbe provarci così in estate.

70-80 milioni più Broja: il Chelsea può provarci così in estate per Lautaro, l’Inter farebbe muro

Come già anticipatovi da Interlive.it il 25 marzo scorso, il Chelsea proverà a ripiegare su Lautaro Martinez in caso di mancata chiusura per Victor Osimhen.

L’attaccante argentino s’ha da considerarsi in questo momento il vero piano B al classe ’98 ed è per questo che i ‘Blues’ potrebbero provare a riporre sul tavolo dell’Inter in estate un’offerta in soldi (sui 70-80 milioni di euro) più il cartellino di Armando Broja in aggiunta, centravanti finito da tempo nei radar nerazzurri e valutato sui 25 milioni. Un’eventuale proposta di mercato, questa, a cui il club meneghino finirebbe per rispondere con un no secco.