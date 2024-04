Barella-Newcastle? C’è un accordo verbale

Il centrocampista sardo, grande protagonista contro l’Empoli, è finito per essere accostato ai ‘Magpies’ negli scorsi giorni. Spunta nel frattempo una grande novità

Non è passata inosservata l’ottima prova offerta da Nicolo Barella durante Inter-Empoli dello scorso lunedì sera, giorno di Pasquetta, match in cui il forte centrocampista sardo ha fornito un’altra prestazione da 7 pieno in pagella.

Il classe ’97 si trova ora in un ottimo momento di forma, a testimoniarlo anche la rete realizzata all’incirca una settimana fa in Nazionale contro l’Ecuador. L’attuale numero 23 nerazzurro, che presto diventerà papà per la quarta volta, è finito per essere accostato negli scorsi giorni al Newcastle, complice naturalmente la possibile nuova sanzione a cui rischia di far fronte Sandro Tonali, inibito fino a settembre 2024 e ora accusato di aver scommesso 50 volte dopo il suo arrivo in Inghilterra.

I ‘Magpies’ avevano già provato a far proprio Barella in occasione della passata estate, momento in cui la formazione inglese aveva posto sul tavolo dell’Inter un’offerta da 60 milioni di euro per l’ex Cagliari, ma senza successo. Già in occasione dello scorso gennaio, quando ancora la formazione di Simone Inzaghi era impegnata in Arabia per la disputa della Supercoppa Italiana, le due parti avevano interfacciato qualche colloquio tra loro per incominciare a discutere del possibile rinnovo del centrocampista 27enne col club meneghino ed ecco che, a distanza di qualche mese di tempo, l’Inter e il calciatore sembrerebbero essere già entrati in un momento cruciale della trattativa.

Rinnovo Barella, c’è già l’accordo con l’Inter: ufficialità attesa nel finale di stagione

Nicolo Barella e l’Inter hanno deciso di proseguire il proprio percorso assieme anche per i prossimi anni. Facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato, i nerazzurri e il calciatore hanno infatti raggiunto un’intesa verbale per il prolungamento di contratto del classe ’97, ad oggi legato al club meneghino a mezzo di un accordo che scadrà a giugno 2026.

Al momento non è ancora stato messo nero su bianco ma, da quel che emerge, l’ex Cagliari ha già mostrato massima disponibilità nell’estendere la durata del proprio accordo con la formazione attualmente guidata da Simone Inzaghi. Barella, quindi, dovrebbe così finire per vedere innalzarsi il proprio stipendio sino al tetto dei 7 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Proprio come Lautaro, altra questione per cui Marotta e Ausilio sono a lavoro da diverso tempo, anche il centrocampista sardo dovrebbe legarsi all’Inter fino al 2029. L’ufficialità, in tal senso, dovrebbe arrivare entro il finale di stagione.