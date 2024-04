Niente Inter, “vicino alla firma col Milan”: pronto un triennale

Smacco dei rossoneri alla formazione vicecampione d’Europa in carica, interessatasi nelle scorse settimane al gioiello di attuale proprietà del ‘Diavolo’

La squadra di Stefano Pioli, di scena lo scorso sabato sera al ‘Franchi’ contro la Fiorentina, è pronta a blindare un giovane lanciato dal tecnico parmigiano proprio in occasione della sfida disputatasi all’andata contro la formazione di Vincenzo Italiano, ora decima in classifica a -22 dal Milan e a -36 dalla selezione di Simone Inzaghi, ben salda al primo posto della griglia generale di Serie A a quota 79 punti.

Stiamo parlando di Francesco Camarda, attaccante finito nel mirino dell’Inter e di altre importanti società europee nelle scorse settimane. Il baby talento di attuale proprietà del Milan, etichettato ‘il nuovo Haaland‘ e con all’attivo oltre 400 gol in appena 150 match disputati (all’incirca) in carriera, ha compiuto 16 anni soltanto lo scorso 10 marzo, età che consente a qualsiasi calciatore di siglare il suo primo contratto da professionista.

Camarda, che non ha ancora posto nero su bianco su questo accordo, è legato al club meneghino sino al prossimo giugno, ragion per cui il giovane classe ’08 – da quel momento in poi – è finito immediatamente sotto il tiro della stragrande maggioranza delle big europee, Borussia Dortmund in particolar modo.

Naturalmente, la speranza nutrita dai rossoneri è sempre stata quella di non perdere il giovane prodotto del proprio vivaio, a maggior ragione a parametro zero. Da tempo, infatti, la dirigenza del ‘Diavolo’ ha provato a ottenere il sì del ragazzo per il rinnovo di contratto, sinora senza successo, ma ecco che a distanza di qualche settimana sembrerebbero essere stati mossi grandi passi in avanti.

Camarda vicino alla firma col Milan: pronto un triennale valido a partire dall’1 luglio

Francesco Camarda e il Milan hanno deciso di proseguire il proprio percorso assieme anche per i prossimi anni.

Secondo ‘Il Giorno’, infatti, il giovane classe ’08 è sempre più vicino alla firma per il rinnovo di contratto col club meneghino. Già 13 le reti confezionate in stagione dall’attaccante 16enne, finito nel frattempo nel mirino di Inter, Manchester City, Arsenal, Tottenham e altre grandi del calcio europeo. Facendo riferimento a quanto riportato dalla medesima fonte, però, la volontà della prima punta milanese è sempre stata quella di legarsi al Milan per qualche altro anno. Pronto, in tal senso, un nuovo accordo triennale che entrerà in vigore a partire dall’1 luglio 2024. La firma è attesa verso il finale di questa stagione, verosimilmente verso maggio.