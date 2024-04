Guardiola dice subito sì: dal City all’Inter in prestito

È fuori dai piani futuri dei ‘Citizens’ e il suo agente è chiamato a cercargli una nuova sistemazione. Contatto diretto coi nerazzurri

La rottura con Guardiola è totale e risale ormai a un anno e mezzo fa. Per questo motivo non resterà al Manchester City, dove tornerà al termine di questa stagione.

Joao Cancelo e i ‘Citizens’, una storia finita nel gennaio 2023 quando il portoghese è passato a sorpresa al Bayern con la formula del prestito. Il motivo si è scoperto subito: l’ex Inter e Juventus aveva litigato con Guardiola uscendo fuori dai piani della squadra inglese. Non c’era quindi per lui altra possibilità alla partenza imminente da Manchester.

Ma in Baviera non ha convinto, così i tedeschi lo hanno rispedito al mittente ad annata conclusa. Impossibile rimanere al City, Cancelo è stato subito riceduto con la medesima formula ma in Spagna, al Barcellona. Nemmeno in Catalogna, però, è riuscito a lasciare il segno, con la brutta prestazione di martedì in Champions contro il PSG – davvero stupido il fallo su Dembele che ha regalato il rigore dell’1 a 3 dei parigini – che potrebbe aver messo la parole fine alla sua avventura in maglia blaugrana. Tutto sotto gli occhi di Ausilio, presente allo stadio.

Meno di due mesi e Cancelo rischia di doversi mettere alla ricerca di una nuova sistemazione. In realtà il suo potente agente Jorge Mendes potrebbe aver già iniziato a scandagliare il mercato per il suo assistito. Non è escluso che possa bussare anche alla porta dell’Inter, proponendo il laterale ventinovenne come potenziale sostituto di Denzel Dumfries.

Come svelato da Interlive.it, l’olandese intende cambiare aria per ragioni economiche ma anche tecniche visto che ha da tempo perso la titolarità. Allo stato attuale, tuttavia, non si registrano interessi concreti da parte di qualche big europea, di Premier in particolare.

Cancelo può tornare in prestito. Ma…

Guardiola e il Manchester City sarebbero apertissimi a un nuovo prestito di Cancelo, d’altronde ad oggi non si intravedono potenziali acquirenti a titolo definitivo.

È chiaro però che il calciatore dovrebbe accettare una riduzione importante del suo stipendio, come fatto per trasferirsi al Barcellona, oppure i ‘Citizens’ contribuire al pagamento di esso. L’ingaggio si aggirerebbe sui 12 milioni di euro – a fronte di un contratto di altri tre anni – una cifra senza senso rispetto al valore di Cancelo che nella sua carriera ha sempre mostrato grande discontinuità e poca affidabilità sul piano caratteriale.