Il coro di Frattesi contro il Milan: esplodono i social

Dumfries, Calhanoglu e non solo: anche l’ex Sassuolo si è reso protagonista di un gesto che ha fatto infuriare i tifosi rossoneri durante la festa Scudetto dell’Inter

Al termine di Inter-Torino, match valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A terminato per 2-0 in favore dei padroni di casa grazie alla doppietta messa a segno da Hakan Calhanoglu, ha preso il via la festa Scudetto del club meneghino, che ha finalmente portato a termine l’obiettivo della conquista della seconda stella.

Incontenibile la gioia del popolo nerazzurro, a cominciare dai calciatori stessi che hanno girato dal pomeriggio alla sera per tutte le vie di Milano sui due bus scoperti messi a disposizione dalla società attualmente presieduta da Steven Zhang. Circa 300mila i presenti durante tutto l’arco della giornata. Chiaro, a questo punto, il segnale lanciato dalla tifoseria interista nei confronti di Davide Moscardelli, ex attaccante del Chievo Verona che si era così espresso negli scorsi giorni sulla festa Scudetto dell’Inter andata in scena lunedì sera dinanzi al Duomo al termine del derby della Madonnina: “Se andate a rivedere il video di quando ho vinto il campionato di Serie C con il Pisa vi renderete conto che c’era più gente in piazza in quei tempi”.

Per il resto, a far parlare maggiormente di sé durante il pomeriggio di ieri è stato il gesto di Denzel Dumfries. Il laterale olandese è infatti stato immortalato con uno stendardo in mano sul quale compariva lo stesso classe ’96 nel mentre teneva al guinzaglio un cane col volto di Theo Hernandez. Un episodio, questo, che ha immediatamente mandato su tutte le furie i tifosi rossoneri, con questi ultimi finiti per dover sopportare anche il coro lanciato da Calhanoglu, ex di turno che ha intonato le seguenti parole: “Chi non salta rossonero è…”. Ad essere andato decisamente fuori dalle righe è stato, però, Davide Frattesi.

Frattesi e il coro anti-Milan: “Chi non salta insieme a noi cos’è? È un milanista, pezzo di m***a”

Così come Denzel Dumfries, anche Davide Frattesi rischia una pesante sanzione a seguito dell’episodio che l’ha visto protagonista in negativo durante la festa Scudetto dell’Inter.

Nel bel mezzo della parata tenuta dai nerazzurri durante la giornata di ieri, il forte centrocampista made in Italy è infatti finito per rivolgere pesanti cori nei confronti del Milan. ‘Chi non salta insieme a noi cos’è? È un milanista, pezzo di m***a’. Queste, di fatto, alcune della parole uscite dalla bocca dell’ex Sassuolo, immortalato in innumerevoli video che hanno poi fatto il giro del web.