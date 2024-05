Super derby per Dimarco: Inter, 70 milioni di euro

Le prestazioni di Dimarco con la maglia dell’Inter non sono passate inosservate a diversi club. Possibile un derby per il terzino: affare da 70 milioni di euro.

Si prospettano ancora mesi al centro di diverse voci di calciomercato per Federico Dimarco. Il terzino è stato protagonista di un’altra stagione di alto livello e sono molte le squadre che hanno messo nel mirino il giocatore. Naturalmente non sarà assolutamente semplice strappare l’esterno all’Inter.

I nerazzurri non hanno mai realmente preso in considerazione la partenza di Dimarco. Ma, come ammesso anche da Marotta in passato, nessun giocatore è davvero incedibile. Davanti ad una offerta sconvolgente (intorno ai 70 milioni ndr) anche i nerazzurri potrebbero iniziare a traballare. E il prossimo Europeo si candida ad essere un crocevia molto importante.

Attenta Inter, super derby per Dimarco: le cifre

L’Inter e Dimarco ad oggi non hanno nessuna intenzione di separare le proprie strade, ma il calciomercato è imprevedibile e non possiamo escludere nulla. Per i nerazzurri c’è anche un pericolo in più in questa stagione: l’Europeo. Se il terzino dovesse fare una competizione di alto livello, molte squadre potrebbero rompere gli indugi e presentare una offerta sconvolgente per convincere Marotta a lasciar partire il proprio per terzino. Cessione che non dovrebbe avvenire al di sotto dei 70 milioni di euro.

Come detto, sono diversi i club che guardano Dimarco con molta attenzione. Tra loro troviamo anche lo United e il City. Il terzino piace molto sia ai Red Devils che a Pep Guardiola e per questo in estate si potrebbe avere un derby di Manchester per il giocatore dell’Inter. Al momento niente di certo. Eventuali discorsi saranno presi solamente dopo gli Europei, ma le voci siamo certi che non si fermeranno durante la manifestazione.

La speranza dei tifosi nerazzurri è quella di vedere ancora una volta il proprio giocatore con la maglia nerazzurra. Ma su questo non si hanno certezze considerando l’interesse di molti club e un Europeo ancora da giocare.

Calciomercato Inter: Dimarco via solo per una offerta irrinunciabile

L’Inter non ha intenzione di cedere Dimarco nella prossima sessione di calciomercato. Già in passato ha rifiutato offerte importanti per il terzino. Ma se una squadra dovesse presentarsi con una proposta intorno ai 60-70 milioni di euro allora il discorso cambierebbe.

Manchester City e lo United sembrano pronti a sfidarsi per arrivare al terzino. Attenzione anche ad altri club. I discorsi, comunque, non dovrebbero entrare nel vivo fino al termine degli Europei.