‘Tradimento’ con la rivale: colpo Inter in Serie A e Juve ko

In casa Inter ormai da qualche settimana si guarda alla prossima stagione. I nerazzurri preparano un colpo importante: Juventus beffata.

Dopo un duello che ha animato la prima parte di questa Serie A, Inter e Juventus sono pronte a compere anche sul calciomercato per alzare il livello in vista della prossima stagione. Sono molti gli obiettivi comuni tra i due club e, come già successo in passato, si prospettano delle sfide senza esclusioni di colpi.

Difficile dire in questo momento chi alla fine la spunterà, ma il primo round dovrebbe aggiudicarselo l’Inter. Stando alle informazioni che si hanno a disposizione, i nerazzurri sarebbero davvero vicini a chiudere un colpo molto importante sia perché viene strappato ad una acerrima rivale come la squadra bianconera, ma anche perché si parla di un calciatore destinato in davvero poco tempo a diventare un punto di riferimento in casa nerazzurra.

Inter su Gudmundsson, ‘carta’ Esposito

Nonostante i continui problemi societari, in casa Inter le idee sul calciomercato sono molto chiare. L’obiettivo principale dei nerazzurri è quello di puntellare la rosa in alcuni ruoli per dare ad Inzaghi una squadra maggiormente competitiva rispetto all’attuale. E uno dei primi colpi potrebbe arrivare dal Genoa di Gilardino.

Le ultime voci di mercato confermano un forte interesse per l’Inter per Gudmundsson. Sul talento islandese del Genoa c’è anche il forte interesse di Juventus, Napoli e club inglesi, ma i nerazzurri hanno una carta importante da utilizzare per convincere il Grifone. Stiamo parlando naturalmente di Sebastiano Esposito, attaccante di ritorno dal prestito dalla Sampdoria.

L’eliminazione dei doriani dai play-off per il ritorno in Serie A chiude le porte ad una possibile riconferma del giocatore, che ora diventa una pedina fondamentale per l’Inter. Il classe 2002 sarebbe un profilo davvero gradito da Gilardino e l’Inter starebbe ragionando sulla possibilità di inserirlo nella trattativa per arrivare a Gudmundsson. Una carta che potrebbe essere decisiva per convincere il Genoa a dare il via libera alla cessione e anticipare la folta concorrenza.

Mercato Inter: Gudmundsson il primo obiettivo per l’attacco

Le difficoltà di Sanchez e Arnautovic in questa stagione costringono i nerazzurri ad intervenire per rinforzare il reparto offensivo. Il nome in cima alla lista di Marotta è proprio quello di Gudmundsson del Genoa.

Il prezzo dell’islandese si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che i nerazzurri punterebbero ad abbassare inserendo il cartellino di Sebastiano Esposito (la valutazione che si fa ad Appiano Gentile è di 7 milioni ndr). Ragionamenti in corso in casa Inter e Genoa, ma non c’è troppo tempo. La concorrenza è folta e bisogna accelerare se i nerazzurri non vogliono essere beffati al fotofinish.