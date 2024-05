Scambio con il bomber: Thuram o Lautaro via dall’Inter

In attesa dell’ufficialità del passaggio da Zhang a Oaktree, Marotta prosegue il suo lavoro in ottica calciomercato. Un club ha messo nel mirino Thuram e Lautaro. Possibile scambio con il bomber.

Le parole di Lautaro sul rinnovo fanno tremare i tifosi nerazzurri e, soprattutto, non garantiscono una sua permanenza. In caso di fumata nera, l’argentino potrebbe anche chiedere la cessione

Le richieste non mancano e nelle ultime ore si parla molto di un possibile scambio con un altro bomber. Il club avrebbe messo nel mirino anche Thuram e presto potrebbe sondare il terreno. Difficile trovare una apertura da parte dei nerazzurri, ma le intenzioni di Oaktree non li conosciamo e non possiamo escludere una cessione importante per cercare di risanare le casse e guardare al futuro con maggiore tranquillità economica.

🚨Stando a informazioni provenienti da ambiti finanziari e raccolte da https://t.co/IJ7sPeKwPE, #Oaktree avrebbe alle spalle un compratore che conosce già nel dettaglio i conti, grazie al fondo stesso che nel Cda ha 2 suoi uomini, Carlo Marchetti e Amedeo Carassai. pic.twitter.com/Ok47FsvGJf — Interlive (@interliveit) May 20, 2024

Calciomercato Inter: arriva il bomber, scambio con Lautaro o Thuram

Difficile in questo momento ipotizzare l’Inter senza Lautaro e Thuram. Parliamo di due giocatori fondamentali per gli schemi nerazzurri e Inzaghi non ha nessuna intenzione di privarsene. La vera incognita è rappresentata dal fatto che noi non conosciamo le reali intenzioni di Oaktree. Il fondo americano potrebbe chiedere al club un sacrificio per risanare un po’ le casse e a quel punto uno dei due bomber diventerebbe davvero il pezzo pregiato del calciomercato in uscita.

Stando a quanto riferito da teamtalk.com, Lautaro e Thuram da tempo sono finiti nel mirino dell’Arsenal. Se per l’argentino sembra molto complicato, i Gunners sperano di poter convincere l’Inter per il francese. Come? Mettendo sul piatto il cartellino di Gabriel Jesus. Il brasiliano non sembra rientrare nei piani di Arteta e potrebbe davvero fare a caso dei nerazzurri.

🗣️#Lautaro alla @Gazzetta_it: “#Zhang? Ci è sempre stato vicino. È un grandissimo presidente e non sappiamo che cosa accadrà perché è tutto sopra le nostre teste. Siamo anche noi tranquilli e in attesa” pic.twitter.com/Us486aith5 — Interlive (@interliveit) May 21, 2024

Stiamo parlando di un qualcosa davvero complicata da pensare in questo momento. Le priorità sono davvero altre e tutti i discorsi di calciomercato sono rinviati almeno a giugno. Ma non possiamo escludere nulla visto che non conosciamo le indicazioni che Oaktree darà a Marotta.

Mercato Inter: una cessione importante in estate?

L’arrivo di Oaktree potrebbe portare delle modifiche anche sulla strategia durante il calciomercato estivo. Non possiamo escludere una cessione di rilievo per risanare le casse. I nomi sono i soliti e a questi si è aggiunto anche Lautaro Martinez.

L’ultimatum sul rinnovo sembra difficile da rispettare. E se l’argentino non farà un passo indietro allora la sua permanenza con il club nerazzurro diventerebbe davvero a forte rischio.