Nuovo Presidente Inter: il nome che fa impazzire i tifosi

Ufficializzato il passaggio di consegne da Zhang a Oaktree. E sul nuovo presidente spunta un nome che fa impazzire gli interisti

Il grande giorno in casa Inter è arrivato. Oaktree ha pubblicato il comunicato con il quale comunica di essere diventato a tutti gli effetti il proprietario dei nerazzurri. Un passaggio di consegne che non sarà immediato considerando i trenta giorni che ci vogliono per l’insediamento ufficiale. Ma possiamo ormai dire che il club è nelle mani del fondo americano e non più in quelle di Zhang.

Concluso questo primo e importante passaggio, Oaktree dovrà ragionare su chi sarà il nuovo presidente dell’Inter. In questi giorni sono stati fatti diversi nomi, ma il fondo americano ha le idee molto chiare e c’è un profilo che fa impazzire i tifosi nerazzurri.

‼️UFFICIALE: L’INTER È DI OAKTREE

“Dal 22 maggio 2024, fondi gestiti da Oaktree Capital Management sono proprietari dell’Fc Internazionale. Ciò fa seguito al mancato rimborso del prestito concesso da Oaktree alle holding dell’Inter, scaduto il 21 maggio 2024” pic.twitter.com/F2BR5EThb9 — Interlive (@interliveit) May 22, 2024

Presidente Inter: Marotta o Zanetti?

Possibile corsa a due per il ruolo di presidente dell’Inter. Oaktree non ha ancora sciolto i dubbi su chi sarà il futuro numero uno del club nerazzurro. Il tempo a disposizione non è molto per definire questo passaggio (nomina attesa entro 20-30 giorni) e per questo motivo già da domani il fondo americano inizierà tutte le valutazioni del caso.

Conferme sul nome di Marotta. L’attuale amministratore delegato nerazzurro è destinato a diventare l’uomo di fiducia di Oaktree. Un incarico assolutamente importante e che potrebbe portare il fondo americano ad affidargli anche il ruolo di presidente. Ma attenzione, come scritto da Tuttosport, alla suggestione Javier Zanetti.

L’ex capitano nerazzurro è molto amato dai tifosi e una sua candidatura potrebbe essere appoggiata anche dallo stesso Marotta e dal resto del Cda. Un nome, quindi, che potrebbe mettere d’accordo dirigenza e tifosi. Vedremo se questo convincerà Oaktree a puntare su Zanetti, attuale vice presidente, oppure si deciderà di affidare un ruolo delicato all’attuale amministratore delegato.

Oaktree riparte dall’attuale dirigenza

A parte la nomina del nuovo presidente, non sono attese particolari novità per quanto riguarda il Cda e lo staff dirigenziale. Oaktree dovrebbe confermare in blocco l’attuale composizione societaria nerazzurra per dare continuità al lavoro iniziato ormai diverso tempo fa.

Una scelta importante e che rappresenta una risposta importante ai tanti dubbi avanzati dai tifosi negli ultimi giorni. Il fondo americano non sembra intenzionato ad abbassare le ambizioni nerazzurre in vista della prossima stagione.