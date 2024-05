È sbarcato a Milano: è fatta con l’Inter, tifosi furiosi

Il giocatore è arrivato a Milano nelle scorse ore facendo infuriare i tifosi. Ecco cosa è successo

L’Inter inizia a guardare con attenzione al calciomercato estivo. Chiuso ormai il passaggio da Zhang a Oaktree (anche se l’insediamento ufficiale è atteso tra circa un mese), i nerazzurri stanno iniziando a programmare la prossima stagione e, quindi, a definire le prime operazioni.

Il primo colpo è ormai chiuso da tempo. Il giocatore è sbarcato nelle scorse ore a Milano per definire i dettagli del suo passaggio in nerazzurro (ufficialità attesa nelle prossime settimane ndr). Una scelta non proprio gradita da parte dei tifosi, che sui social hanno espresso la loro contrarietà alla fuga del calciatore.

Fuga milanese: firma con l’Inter, i tifosi sono una furia

L’Inter è pronta a ritornare molto attiva sul calciomercato. Marotta da tempo è al lavoro per regalare i primi colpi a Simone Inzaghi, ma il problema societario ha rallentato diverse trattative. Ora che la questione si è ufficialmente risolta l’amministratore delegato ha ripreso i contatti con gli obiettivi per chiudere gli affari nel giro di poco tempo.

E uno dei primi colpi dell’Inter per la prossima stagione sarà Taremi. L’attaccante, in scadenza di contratto con il Porto, nelle scorse ore è arrivato a Milano insieme all’intermediario Pastorello per conoscere ancora di più Milano. L’ufficialità è attesa nel giro di qualche settimana, anche se l’attaccante – che ha già firmato un biennale da 3-3,5 milioni netti più opzione, si unirà ai suoi nuovi compagni solamente da luglio.

Un blitz milanese che non è assolutamente piaciuto ai tifosi del Porto. Sui social hanno duramente attaccato il giocatore iraniano per essere andato in Italia per definire l’accordo con i nerazzurri a pochi giorni dalla finale di Coppa. Ora la palla passa direttamente al tecnico Conceicao. Toccherà a lui decidere se schierarlo in campo in questa che è l’ultima partita con il club lusitano oppure lasciarlo fuori proprio per questa trasferta italiana.

Calciomercato Inter: è fatta per Taremi

Il primo colpo dell’Inter per la prossima stagione sarà Taremi. Il secondo, come noto, Piotr Zielinski, sempre a zero. La trattativa è stata chiusa già da qualche mese.

L’arrivo di Taremi consente a Inzaghi di avere un’arma in più a disposizione in attacco. Ora nelle prossime settimane vedremo se si deciderà di fermarsi qui in questo reparto oppure Marotta farà un ulteriore regalo a Inzaghi in questo reparto.