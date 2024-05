Frattesi alla Roma: soldi e scambio per convincere l’Inter

La Roma vuole riportare Davide Frattesi a casa. I giallorossi sono pronti a mettere sul piatto soldi e un giocatore per convincere l’Inter.

Dopo essere stata beffata lo scorso anno proprio dall’Inter, la Roma in questo calciomercato potrebbe fare un nuovo tentativo per riportare Frattesi a Trigoria. A De Rossi piace moltissimo il centrocampista cresciuto nel settore giovanile giallorosso, proprio per questo potrebbe farsi avanti garantendogli un posto da protagonista nella squadra del prossimo anno.

Una proposta che potrebbe far tentennare lo stesso centrocampista. In questa stagione nell’Inter è quasi sempre partito dalla panchina e la situazione per la prossima stagione non dovrebbe essere diversa. I giallorossi, in caso di un sì del giocatore, potrebbero mettere sul piatto cash e un giocatore per convincere l’Inter. Non sarà assolutamente semplice considerando anche il pensiero di Inzaghi su Frattesi, ma i giallorossi possono farlo comunque.

Calciomercato Inter: Roma su Frattesi, pronta l’offerta

Il primo anno con l’Inter di Frattesi forse non è andato secondo le aspettative del calciatore romano. Quasi sempre subentrato e un minutaggio inferiore rispetto alle attese. Nonostante questo, il contributo dell’ex Sassuolo non è assolutamente mancato tanto che Inzaghi non vorrebbe assolutamente privarsi di un giocatore con le sue caratteristiche.

Attenzione, però, alle sirene che potrebbero arrivare dalla Capitale. De Rossi vorrebbe riportare Frattesi a Trigoria e sarebbe pronto ad affidargli un ruolo da protagonista nella Roma della prossima stagione. In caso di apertura da parte del centrocampista, la società giallorossa potrebbe mettere sul piatto una doppia proposta: 15 milioni più il cartellino di Zalewski (operazione complessiva intorno ai 35 ndr) oppure 10 più Abraham (valutato intorno ai 25 milioni).

Doppia proposta che vedrebbe il no dell’Inter. Come spiegato in precedenza, Inzaghi considera il calciatore molto importante e una sua cessione verrebbe considerata solamente in presenza di una offerta importante e cash. In caso contrario, Frattesi la prossima stagione continuerà la sua esperienza con la maglia nerazzurra.

Frattesi-Roma: difficile il ritorno

Il ritorno di Davide Frattesi alla Roma ad oggi sembra essere molto difficile. Nonostante la volontà di De Rossi e l’intenzione della società giallorossa di soddisfare la richiesta del tecnico, l’Inter non ha nessuna intenzione di aprire ad una cessione alle condizioni proposte dal club capitolino.

Naturalmente il calciomercato estivo è lungo e in futuro la situazione potrebbe essere differente da quella attuale. Ma per ora la strada verso Roma per Frattesi è assolutamente ricca di ostacoli.