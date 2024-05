Un altro colpo a zero dell’Inter: triennale da 5 milioni

Marotta lavora per regalare a Simone Inzaghi una rosa di assoluto livello. Possibile un nuovo colpo a zero: triennale da 5 milioni

Il calciomercato dell’Inter è pronto a prendere ufficialmente il via. Si attende solamente il consiglio di amministrazione del prossimo 4 giugno e poi Marotta e Ausilio inizieranno il loro duro e lungo lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. L’obiettivo per la prossima stagione è chiaro: restare in corsa in tutte e tre competizioni fino a maggio.

Per farlo c’è bisogno di rinforzi in tutti i reparti. E, stando alle ultime indiscrezioni, Marotta potrebbe chiudere per un colpo a zero. L’agente, infatti, sarebbe intenzionato a bussare alla porta nerazzurra per offrire il proprio assistito.

La richiesta è di 5 milioni di euro a stagione per tre anni. Una cifra non sicuramente banale e toccherà alla dirigenza nerazzurra fare tutte le riflessioni del caso. Il mercato estivo è lungo e non possiamo escludere che alla fine si arrivi all’accordo.

Calciomercato Inter: possibile colpo a zero, Marotta ci pensa

Saranno diversi i movimenti in entrata da parte dell’Inter. In questa stagione la rosa ha dimostrato di avere alcune lacune e toccherà Marotta colmarle. Tra i ruoli dove la dirigenza nerazzurra interverrà nelle prossime settimane c’è sicuramente l’attacco. Ad oggi i confermati sono sicuramente Lautaro e Thuram. Taremi rappresenta il nome nuovo, ma quasi certamente arriverà una nuova punta considerando le partenze di Arnautovic e Sanchez.

Il nome che potrebbe tornare in auge nelle prossime settimane è quello di Anthony Martial. Il francese è in scadenza con il Manchester United e proprio nei giorni scorsi ha confermato la sua volontà di non rinnovare con la squadra inglese “per aprire una nuova pagina della sua carriera“. A questo punto il suo agente potrebbe offrirlo ancora una volta all’Inter per vedere la fattibilità dell’operazione.

Si parla di un triennale da 5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che sembra frenare un po’ la trattativa. Anche perché l’Inter, almeno per ora, pensa ad altro per rinforzare il reparto offensivo. Ma il calciomercato estivo è lungo e in passato abbiamo assistito a ribaltamenti improvvisi.

Mercato Inter: Inzaghi aspetta un attaccante

L’arrivo di Taremi non sarà l’unico movimento in attacco dell’Inter viste le ormai partenze certe di Arnautovic e Sanchez. Il nome in cima alla lista di Simone Inzaghi è quello di Gudmundsson del Genoa. La trattativa con il Grifone, anche per le cifre richieste, non si preannuncia sin da subito semplice.

Per questo motivo Marotta e Ausilio starebbero valutando alcune alternative. E tra i nomi attenzione a quello di Martial, che potrebbe firmare a zero con i nerazzurri.